Nach der Messerattacke im Hauptbahnhof von Amsterdam hat der mutmaßliche Täter als Motiv Beleidigungen des Islams in den Niederlanden angeführt. Bei seinen Vernehmungen gab er an, in den Niederlanden würden der Prophet Mohammed, der Koran, der Islam und Allah beleidigt, teilte die niederländische Staatsanwaltschaft mit. Er sei extra nach Amsterdam gereist, um ein Attentat zu begehen. Die Ermittler haben die Tat bereits als Terroranschlag eingestuft.



Während der Vernehmung habe der mutmaßliche Täter laut den niederländischen Behörden insbesondere den Rechtspopulisten Geert Wilders genannt. Die islamfeindlichen Aktionen von Wilders und seiner Freiheitspartei (PVV) haben in den Niederlanden wiederholt zu Protesten von Muslimen geführt.

Der mutmaßliche Täter hatte am Freitag im Amsterdamer Hauptbahnhof zwei US-Bürger mit einem Messer schwer verletzt. Er selbst wurde bei einem Fluchtversuch von Polizisten mit Schüssen verletzt. Der der 19-jährige Afghane wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. In zwei Wochen muss der junge Mann erneut vor Gericht erscheinen. Bis dahin werde er unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen inhaftiert, teilte die Justiz mit. Das bedeutet, dass er nur seinen Anwalt sehen darf.

Der Verdächtige verfügt über eine Aufenthaltsgenehmigung aus Deutschland. Laut dem Bundeskriminalamt hatte er in Deutschland Asyl beantragt. Sein Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Gegen einen ablehnenden Asylbescheid habe er geklagt, über die Klage sei noch nicht entschieden. Nach BKA-Angaben sei er nicht als Gefährder eingestuft gewesen.