Japan hat erstmals einen Todesfall in Zusammenhang mit der Katastrophe von Fukushima bestätigt – mehr als sieben Jahre nach dem Atomunfall in dem japanischen Kernkraftwerk 2011. Ein früherer Mitarbeiter sei beim Einsatz an dem Unglücksreaktor atomarer Strahlung ausgesetzt gewesen und habe dadurch einen Lungenkrebs entwickelt, berichten japanische Medien unter Berufung auf das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Der Mann sei von März bis Dezember 2011 an der Unglücksstelle im Einsatz gewesen und sei dort vor allem für Strahlenmessung zuständig gewesen.

Das Ministerium entschied dem Bericht zufolge, der Familie des Mannes Schmerzensgeld zu zahlen. Er sei in den Fünfzigern gewesen und war 2016 mit dem Krebs diagnostiziert worden. Nach Angaben der Agentur Jiji hatte die Regierung bereits in vier Fällen Schmerzensgeld für Krebserkrankungen nach der Fukushima-Katastrophe gezahlt. Dies sei nun der erste bestätigte Todesfall.

Im Atomkraftwerk Fukushima war es im März 2011 nach einem schweren Erdbeben (Stärke 9,0) und einem Tsunami zur Kernschmelze gekommen. Radioaktivität trat aus und verseuchte weite Gebiete – mehr als 160.000 Menschen mussten evakuiert werden. Es war das schwerste Atomunglück seit Tschernobyl 1986. In den meisten Gebieten der Katastrophenregion ist die Strahlung inzwischen wieder auf einem normalen Stand. Ein Sperrgebiet um den Unglücksreaktor darf aber weiterhin nicht betreten werden.

Das Chaos der Evakuierungen und die psychischen Traumata, die die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner der Region durch die Atomkatastrophe bekamen, wurden als Gründe für viele Opfer genannt. Die japanische Regierung hatte bislang allerdings immer abgestritten, dass Strahlung dabei eine Rolle spielte. Gegen die Betreiberfirma Tokyo Electric (Tepco) laufen eine Reihe an Schadensersatzklagen.



Infografik: Der Zustand des Atomkraftwerks Fukushima-Daiichi März 2011

2017 500 m Japan Der Boden der Anlage ist mit Beton versiegelt, damit radioaktive Teilchen nicht einsickern oder aufgewirbelt werden. Zur Detailansicht Gebäude der Reaktoren 5 und 6 Gebäude der Reaktoren 1 bis 4 Neben einem neuen Bürogebäude gibt es für die mehr als 1.000 Arbeiter Unterkünfte und einen Supermarkt. In Hunderten Tanks lagert radioaktiv belastetes Kühlwasser. 100 m Roboter untersuchen die Schäden in den Reaktoren. Wegen der hohen Strahlung versagten zuletzt im Februar 2017 zwei der Maschinen im Block 2. Eine Eiswand im Boden um die Reaktorblöcke soll verhindern, dass Grundwasser unter die Anlage fließt und Radioaktivität ins Meer spült. Seit Juli 2013 ist Reaktorgebäude 4 ummantelt. Bis Dezember 2015 konnten alle Brennstäbe aus dem Abklingbecken entfernt werden. Satellitenbild vom 12. November 2015 500 m Japan Zur Detailansicht Gebäude der Reaktoren 5 und 6 Gebäude der Reaktoren 1 bis 4 11. März 2011, 14.46 Uhr Ortszeit: Ein Beben der Stärke 9 ereignete sich vor Japan. Mehrere Tsunamis, bis zu 14 Meter hohe Wellen, trafen innerhalb einer Stunde das AKW Fukushima-Daiichi. 100 m Die Reaktorblöcke 5 und 6 wurden von dem Beben und den Tsunamis kaum beschädigt. Sie waren nicht in Betrieb. Rund 80 Prozent der ausgetretenen Radioaktivität wehte aufs Meer. 12. März 2011, 15.36 Uhr: Eine Wasserstoff­explosion zerfetzte die Betonhülle des überhitzten Reaktorgebäudes 1. Aus Reaktor 2 entwich die größte Menge radioaktiver Stoffe beim Versuch, ihn zu stabilisieren. 14. März 2011, 11.01 Uhr: Entzündeter Wasserstoff sprengte das Gebäude von Reaktor 3. 15. März 2011, 6.14 Uhr: Explosiver Wasserstoff aus Block 3 zerriss das Dach von Reaktor 4 und legte das Abklingbecken mit gelagerten Brennstäben frei. Satellitenbild vom 17. März 2011