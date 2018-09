Samstagnacht ist nach einem Streit in Köthen ein 22-Jähriger an Herzversagen gestorben. Weil der Verstorbene Deutscher und zwei der Streitteilnehmer Afghanen waren, mobilisierten Rechtsradikale am Sonntag zu einem sogenannten Trauermarsch, Beobachter fürchteten Ausschreitungen wie in Chemnitz. Der Oberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD) regierte schnell, denn "Bilder wie in Chemnitz wollte ich in Köthen nicht haben", sagte er.



ZEIT ONLINE: Herr Hauschild, Sie haben gestern die Bürgerinnen und Bürger Ihrer Stadt gebeten, nicht zum sogenannten Trauermarsch der Rechtsextremen zu gehen. Hatten Sie Erfolg?

Bernd Hauschild: Das, was wir in sehr kurzer Zeit gemacht haben, hat funktioniert. Ich habe unabhängig von dem Marsch Blumen am Ort des Geschehens niedergelegt und gemeinsam mit der Landeskirche Anhalts und den Köthener Kirchengemeinden zum Trauergottesdienst eingeladen. Viele haben sich uns angeschlossen. Heute und morgen wird es weitere Gedenkgottesdienste und ein Kondolenzbuch geben. Ansonsten versuchen wir, beizeiten aufzuklären, sonst lässt man Platz für Gerüchte. Ich bin in der Stadt präsent. Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft werden auch heute Abend wieder im Rathaus zusammenkommen. Auch die anderen Behörden leisteten und leisten gute Arbeit. So wurde beispielsweise der Verstorbene zeitnah obduziert.

ZEIT ONLINE: Was hat nicht geklappt?

Hauschild: Manche sind meiner Empfehlung nicht gefolgt, dem Trauermarsch fernzubleiben. Wir wollen uns nichts verbieten lassen, sagten sie. Bei meinem Aufruf ging es vorrangig darum, dass ich besorgt war um die Köthenerinnen und Köthener, da davon auszugehen war, dass sehr, sehr viele gewaltbereite Rechte dabei sein würden.



ZEIT ONLINE: Wer war letztlich auf der Demo?

Bernd Hauschild ist seit 2016 Oberbürgermeister der Stadt Köthen (An​halt). Er ist Mitglied der SPD.

Hauschild: Wenn man es jetzt sortiert, waren es etwa 500 Zugereiste und 2.000 Köthener, die aus ganz unterschiedlichen Gründen mitgelaufen sind. Es gab auch Köthener, die am Karlsplatz Beifall zu den rechten Parolen geklatscht haben. Diejenigen, die im Schweigen mitgelaufen sind, fragen sich vielleicht, warum sie da nicht hätten mitlaufen sollen. Schlussendlich gab es ja glücklicherweise keine gewalttätigen Auseinandersetzungen.

ZEIT ONLINE: Es wurde dazu aufgerufen, die Trauer in Wut zu verwandeln, es war von einem "Rassenkrieg" die Rede, Journalisten wurden angegriffen.

Hauschild: Genau aus diesem Grund habe ich davon abgeraten, bei dem Marsch mitzulaufen. Aber die Aussagen und die Aggressionen kamen nicht in erster Linie von Köthenern, so lautet die Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort. Mir war es wichtig, dass wir danach wieder alle politischen Richtungen an einen Tisch bekommen. Das hat funktioniert. Die AfD hat mir gesagt, dass sie eine weitere Gedenkkundgebung auf dem Marktplatz plant. Insofern gab es zumindest eine transparente Kommunikation. Wenn sie so ihre Trauer zum Ausdruck bringen wollen, können sie das gerne tun.

ZEIT ONLINE: Was wissen Sie über die rechtsextreme Szene in Ihrer Stadt?

Hauschild: Dass sie nicht allzu groß ist. Sie war in den vergangenen Jahren eigentlich nicht präsent. Als vergangenes Jahr viele Flüchtlinge kamen, zogen aber Demonstranten mit schwarzen Fahnen durch die Stadt. Wir haben daraufhin ein buntes Fest auf dem Marktplatz organisiert.

ZEIT ONLINE: Ich habe gestern mit einer Köthenerin gesprochen, die sagte, viele Leute würden sich aus "Angst vor Ausländern" gar nicht mehr auf die Straße trauen. Was sagen Sie dazu?

Hauschild: Das Stadtbild von Köthen war schon immer bunt, wir haben hier eine Hochschule, an der über Tausend Ausländer aus Hundert Nationen studieren. Aber nun leben zusätzlich Asylbewerber in Köthen und diese sind natürlich auch tagsüber auf der Straße zu sehen. Dass man vor ihnen Angst haben müsste, wird ein Stück weit durch die Medien geschürt.

ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?

Hauschild: Nach den Ausschreitungen von Chemnitz kam die Frage auf, ob es eine Hetzjagd gegeben hatte oder nicht. Da wurde Unterschiedliches berichtet. So was schürt Unsicherheit.

ZEIT ONLINE: Finden Sie die Angst denn berechtigt?

Hauschild: Nein. Die Asylbewerber, die in Köthen leben, sind dezentral in Wohnungen untergebracht, es gibt hier kein Heim. Wie viele es sind, kann ich gar nicht sagen.

ZEIT ONLINE: Wo verläuft für Sie der Grat zwischen dem legitimen Ausdruck von Trauer und von rechtem Protest, der Trauer für die eigene Agenda ausnutzt?

Hauschild: Die Redner vom Trauermarsch thematisierten Probleme, die nicht in Köthen gelöst werden können. Sie haben zum Beispiel über die Flüchtlingspolitik und Frau Merkel geschimpft. Das passt hier nicht her. Die Trauer ja, aber das nicht.

ZEIT ONLINE: Was würden Sie anderen Bürgermeistern empfehlen, wenn sie in eine ähnliche Situation kommen sollten wie Ihre Stadt?

Hauschild: Den Dialog suchen. Aufklären. Im Dialog bleiben.

ZEIT ONLINE: Hat sich jemand aus Chemnitz bei Ihnen gemeldet?

Hauschild: Ich habe eine E-Mail bekommen. Der Absender fand es traurig, dass ich gesagt habe, Köthen solle kein zweites Chemnitz werden. Da könnten die Bürger nichts dafür, schrieb er. Da gebe ich ihm recht.

ZEIT ONLINE: Einige Köthener und Chemnitzer können durchaus etwas dafür.

Hauschild: Ja, aber da muss man sehen, was für ein kleiner Prozentsatz das ist.