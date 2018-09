Braunkohle - Teilräumung von Protestcamp unter Polizeischutz Ein Großaufgebot der Polizei sicherte die Beseitigung von Blockaden im Hambacher Forst. Aktivisten wollen die Rodung des Waldes für einen Braunkohletagebau verhindern. © Foto: Oliver Berg/dpa

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot in den Hambacher Forst vorgerückt. Nach Angaben eines Sprechers wollen sie Mitarbeiter des Energieunternehmens RWE schützen, die begannen, mit schwerem Gerät Hindernisse wie etwa zu Barrikaden getürmte Baumstämme am Waldboden wegzuräumen. Bei der Großaktion will die Polizei auch Beweismittel für Straftaten von Demonstranten sichern. Der Abriss von Baumhäusern, die von Rodungsgegnern teils seit Jahren bewohnt werden, sei nicht geplant, teilte die Polizei per Twitter mit.



Die Internetsituation im #HambacherForst ist prekär.



Ein kurzes Update. Die Polizei hat einen kleinen Teil des Waldes gesichert. Dort entfernen RWE-Mitarbeiter eine Höhle/Zelt. Außerdem ist schweres Gerät im Wald. Konfrontationen mit #hambibleibt Aktivisten gab es bisher nicht. pic.twitter.com/i4AbEFcPvZ — Sebastian Weiermann (@SWeiermann) 5. September 2018

Der Hambacher Forst am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebaugegnern und Waldschützern besetzt. Das Energieunternehmen RWE will dort mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, was mit Beginn der Rodungssaison ab dem 1. Oktober möglich wäre. Gegen die Abholzung gibt es seit Langem Protest – von den Waldbesetzern vor Ort und von einem breiten Bündnis von Natur- und Klimaschützern. Sie fordern einen Rodungsstopp, solange die bundesweite Kohlekommission in Berlin miteinander im Gespräch ist. Das Gremium soll bis Ende des Jahres einen Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten und Vorschläge für die Finanzierung und Gestaltung des Strukturwandels in Tagebauregionen wie dem Rheinischen Revier vorlegen.



"Extrem gewaltbereite Linksextremisten"

Die nordrhein-westfälische Landesregierung indes zeigt sich unnachgiebig. Am Montag hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) gewarnt, dass man es im Hambacher Forst mit "extrem gewaltbereiten Linksextremen" zu tun habe, die aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten europäischen Ausland anreisten. "Diese selbst ernannten Umweltschützer wollen nicht Bäume retten, sondern den Staat abschaffen", sagte er und verwies auf die bestehende Rechtslage: RWE sei Eigentümer des Hambacher Forstes, habe das Recht, den Wald zu roden, und wolle davon Gebrauch machen. "Wir wissen's nicht genau, aber wenn der Tag dann kommt, dann muss die Polizei eben dafür sorgen, dass dieses Recht durchgesetzt werden kann."

Hambacher Forst Der Hambacher Forst Der Hambacher Forst liegt im Rheinland, im Südosten des wohl größten europäischen Braunkohletagebaus.

Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß; nach Angaben des Tagebaubetreibers RWE wurden bislang 3.900 Hektar für den Kohleabbau gerodet.

Nach Angaben des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat der Wald eine 12.000 Jahre lange Geschichte. Es gibt dort Vorkommen streng geschützter Arten wie Bechsteinfledermaus, Springfrosch und Haselmaus.

Die Aktivisten vor Ort wiesen Reuls Vorwürfe zurück. "Die Polizei versucht, die komplette Bewegung zu kriminalisieren und zu diffamieren", sagte Emil Freytag von der Aktion Unterholz. Er verwies darauf, dass die Polizei den Hambacher Forst als "gefährlichen Ort" definiert habe und seitdem Personen ohne konkreten Anlass kontrollieren könne. Die Polizei hatte diese Maßnahme damit begründet, dass aus dem Wald heraus Straftaten verübt würden.



Keine Räumung oder Festnahmen geplant

Derzeit sind nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur dpa mehrere Hundert Polizisten im Einsatz. Mit Lautsprecherdurchsagen signalisierten die Beamten den Rodungsgegnern, dass sie das Baumhauscamp nicht räumen und keine Festnahmen durchführen werden. Laut den Augenzeugen und der Polizei verlief der Einsatz friedlich. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es allerdings einen Zusammenstoß mit zwei Menschen bei einer Personenkontrolle vor Beginn der Aktion. Weitere Details nannte sie nicht.



Im Walddorf Oaktown steht viel Polizei. Hier sollen wohl gleich Teile der Einrichtungen geräumt werden. #HambacherForst/#hambibleibt pic.twitter.com/ilKm1eQKQm — Sebastian Weiermann (@SWeiermann) 5. September 2018

Jüngst hatte die Polizei den Hambacher Forst als einen "gefährlichen Ort" deklariert und kann somit Menschen ohne besonderen Anlass kontrollieren. Aus dem Wald heraus seien Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder verübt worden, begründete eine Polizeisprecherin die Maßnahme am vergangenen Freitag. Zuvor hatten Unbekannte Polizisten unter anderem mit Zwillen beschossen. Zuletzt hatte die Polizei sogenannte Krähenfüße, die bei Einsatzfahrzeugen die Reifen zerstören können, sichergestellt. Zudem wurde ein als Barrikade einbetoniertes Schrottauto unter Polizeischutz aus dem Wald geholt.