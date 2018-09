Chemnitz - Verurteilung wegen Hitlergruß Ein Mann, der auf einer Kundgebung in Chemnitz den Hitlergruß zeigte, wurde zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich muss er 2.000 Euro Strafe zahlen. © Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Knapp zwei Wochen nach einer Demonstration rechtsgerichteter Gruppen in Chemnitz ist ein 33-Jähriger verurteilt worden. Er erhielt vom Amtsgericht eine Strafe von acht Monaten auf Bewährung wegen des Zeigens des Hitlergrußes. In einem beschleunigten Strafverfahren verhängte es nach Angaben eines Gerichtssprechers außerdem eine Bewährungsauflage von 2.000 Euro, die der Mann an die Staatskasse zahlen muss.

Dem 33-Jährigen wurde vorgeworfen, bei einer gemeinsamen Demonstration von AfD, der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung und der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz am 1. September den in Deutschland verbotenen Gruß gezeigt zu haben. Das Gericht sprach ihn nun des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung schuldig.

Am Freitag findet ein weiteres Schnellverfahren gegen einen 34-jährigen Chemnitzer wegen des gleichen Vorwurfs statt. In Chemnitz war am letzten Augustwochenende ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tatverdächtigen stammen mutmaßlich aus Syrien und dem Irak, sie sitzen in Untersuchungshaft. Nach einem weiteren Tatverdächtigen wird noch gefahndet. Die Tat zog mehrere Demonstrationen auch rechter Gruppen in der Stadt nach sich, die teilweise in Gewalttätigkeiten mündeten. Für Freitagabend hat Pro Chemnitz erneut zu einer Demonstration in der Innenstadt aufgerufen. Neonazigegner organisierten ein Musikfestival, bei der eine Reihe populärer Bands auftraten, mehrere Künstler stammen aus Chemnitz. Zu dem Gratiskonzert kamen mehr als 50.000 Besucher.