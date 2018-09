Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) hat davor gewarnt, sich an Demonstrationen von rechtsradikalen Gruppen zu beteiligen. "Wenn man sich auf einer Veranstaltung befindet, wo Hitlergrüße gezeigt werden, befindet man sich auf der falschen Seite", sagte er bei einem Bürgerdialog in Chemnitz. Zuvor hatten sich zahlreiche Chemnitzerinnen und Chemnitzer darüber beschwert, dass sie als Nazis bezeichnet werden würden, weil sie an an rechtsgerichteten Demonstrationen teilnahmen, die nach dem Tod von Daniel H. In Chemnitz stattfanden.

Daniel H. war am 26. August in Chemnitz getötet worden. Drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak sind tatverdächtig. Nach der Tat war es zu Protesten und fremdenfeindlichen Übergriffen gekommen, an denen sich auch Rechtsextremisten beteiligten. Mehrere Teilnehmer zeigten den verbotenen Hitlergruß. Seit den Vorfällen diskutiert Deutschland verstärkt über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Ein ähnlicher Vorfall in Köthen führte erneut zu rechten Demonstrationen.

Chemnitz Bürgermeisterin Barbara Ludwig mit den sächsischen Ministern für Inneres und Justiz, Roland Wöller und Sebastian Gemkow beim Bürgerdialog "Wie sicher ist Chemnitz?" © Sebastian Kahnert/dpa

Bei dem Bürgerdialog in Chemnitz wurden teils hitzige Diskussionen über die Sicherheitslage in der Stadt und die Migrationspolitik geführt. Auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) und Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) stellten sich den Fragen der Chemnitzer Bürger. Rund 200 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil.