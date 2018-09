In der Innenstadt von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sind laut Polizei drei Menschen von einem Angreifer erschossen worden. Auch der Schütze ist tot. Fünf Menschen wurden verletzt.



Der Angreifer war nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen über den Liefereingang in eine Bank eingedrungen und hatte begonnen, um sich zu schießen. Polizisten lieferten sich in der Eingangshalle des Gebäudes einen Schusswechsel mit dem Mann und töteten ihn. Angaben zur Identität und zu einem möglichen Motiv des Angreifers machte die Polizei nicht. Sicherheitskräfte sperrten mit einem Großaufgebot einen Teil der Innenstadt ab.



Das Stadtratsmitglied Paul George Sittenfeld sprach auf Twitter von einem "furchtbaren Vorfall mit Schüssen im Herzen unserer Stadt". Waffengewalt hinterlasse nur Verlust, schrieb er. In Ohio ist das verdeckte Tragen von Handfeuerwaffen erlaubt, im März 2017 wurde das Gesetz auf Firmengelände, Schulen, Colleges und Universitäten erweitert.



Laut der Organisation Gun Violence Archive sind in den USA in diesem Jahr bereits 9.930 Menschen durch Waffengewalt gestorben, über 19.600 Menschen wurden verletzt. Insgesamt verifizierte die Organisation für dieses Jahr 247 große Schießereien.