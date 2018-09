Die Dortmunder Polizei hat ihr Verhalten bei zwei Aufmärschen von Rechtsextremen am Freitagabend erklärt: "Die Polizei hat die Verpflichtung, im Rahmen des demokratischen Rechtsstaatsprinzips eine Versammlung nach Artikel acht des Grundgesetzes zu ermöglichen", schrieb sie in einer Pressemitteilung. Artikel acht legt die Versammlungsfreiheit fest. Die Polizei habe "eine angemessene Kräfteanzahl für die Bewältigung der Versammlungslage" eingesetzt.

Am Freitagabend hatten in den Stadtteilen Dortmund-Dorstfeld und -Marten zwei rechtsextremistische Versammlungen stattgefunden. Ein Dortmunder Aktivist hatte die Demonstration begleitet und live gestreamt. Dort ist zu sehen, wie eine Gruppe schwarz gekleideter Menschen durch eine Straße marschiert, schwarz-weiß-rote Flaggen trägt und antisemitische und antidemokratische Sprüche skandiert: "Wer Deutschland liebt, ist Antisemit", "Polizei, Demokratie, ihr brecht unsere Ketten nie" und "Nationaler Sozialismus jetzt". Außerdem sind Menschen zu sehen, die Pyrotechnik zünden.



Volker Beck fordert Horst Seehofer auf, zu reagieren

Die Videos sind auf Twitter verfügbar und haben am Samstag Kritik an der Dortmunder Polizei ausgelöst. Der ehemalige innenpolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, schrieb auf Twitter: "ca 300 Neonazis laufen de facto ohne Polizeibegleitung durch die Straßen, schreien u.a. 'Wer Deutschland liebt ist Antisemit'. Was sagt Seehofer zu Dortmund?" Auch die Landesvorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, kritisierte den NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf Twitter: "Erwarte von Innenminister Reul eine Erklärung wie das sein konnte!" Auch andere Nutzer kritisierten die Polizei und forderten Reul zu einer Erklärung auf.



Laut Polizei habe es sich nicht um 300 Neonazis gehandelt – in Dorstfeld hätten sich rund 100 Personen versammelt, bei der sich anschließenden Demonstration in Marten habe sich die Zahl der Teilnehmer auf 75 verringert. Bei der Veranstaltung seien vereinzelt Pyrotechnik gezündet und antisemitische Sprüche skandiert worden. Die Pyrotechnik sei außerhalb der Versammlung von mutmaßlichen Sympathisanten gezündet worden. Die verantwortlichen Personen seien identifiziert und Strafverfahren seien eingeleitet worden. Außerdem sei gegen zwei Personen "des rechten Spektrums" Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erstattet worden. Die beiden Personen seien direkt vor Ort festgenommen worden. "Die Polizei Dortmund wird auch weiterhin im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten die Rechtsextremisten in unserer Stadt bekämpfen", sagte der stellvertretende Polizeipräsident Walter Kemper.

Polizei erklärt, sie habe versucht, die Route zu verbieten

Thema der Versammlungen war laut Polizei: "Gegen Polizeischikanen und Polizeiwillkür. Das Grundgesetz gilt auch in Unterdorstfeld, Meinungs- und Versammlungsfreiheit schützen!" Die Rechtsextremisten bezogen sich laut Polizei dabei auf das Eingreifen der Polizei bei einem Familienfest am 15. September in Dorstfeld. Dort hatten Rechtsextreme versucht, die Veranstaltung zu stören. Die Polizei hatte eingegriffen und neun Menschen festgenommen.

Die Polizei erklärte außerdem, sie habe im Vorfeld versucht, den Rechtsextremen den von ihnen geplanten Routenverlauf zu verbieten. Der Veranstaltungsanmelder habe jedoch gegen diese Auflage Beschwerde eingelegt und Recht bekommen. Anschließend habe die Polizei versucht, die Auflage vor dem Oberverwaltungsgericht durchzusetzen. Doch das OVG habe die Argumentation der Polizei nicht unterstützt.

Ein weiterer, für Samstag angekündigter Aufmarsch ist laut der Polizei von den Initiatoren abgesagt worden.