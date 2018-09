Der italienische Kardinal Francesco Montenegro hat die Entscheidung von Migrantinnen und Migranten verteidigt, Aufnahmezentren zu verlassen und allein weiterzureisen. Diese Menschen kämen nicht nach Italien, "um Gefangene zu sein oder in eine Armee einzutreten". Europäische Auswanderer hätten nicht anders gehandelt, sagte der Erzbischof von Agrigent und Präsident der italienischen Caritas dem Sender Radio Vaticana Italia.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass 40 bis 50 Migranten, die erst nach Tagen im sizilianischen Catania an Land gelassen und von der Italienischen Bischofskonferenz untergebracht wurden, inzwischen ihr Aufnahmezentrum ohne bekannten Aufenthaltsort verlassen haben. Das Innenministerium in Rom sieht darin einen Beleg dafür, dass die Personen gar nicht schutzbedürftig seien.

Kardinal Montenegro sagte, bei der Aufnahme von Migranten sei es "mit einem Teller Essen und einem Dach" nicht getan. Aufnahme bedeute, einem Menschen die Chance zu geben, sich ein neues Leben aufzubauen, nachdem er aus einem anderen geflohen sei. Dass Migranten eine Aufnahmeeinrichtung verließen, um ein Ziel anderswo in Europa zu suchen, "sollte Europa daran erinnern, dass es an der Zeit ist, Entscheidungen zu treffen".

Montenegro nannte die Migration eine Folge weltweiter Ungerechtigkeit, die etwa auch in Kolonialisierung, Landraub und Ausbeutung von Bodenschätzen wurzele. Solange diese Ungerechtigkeit andauere, werde es Menschen geben, "die ihre Sachen packen und aufbrechen". Hier sei ein Wandel nötig, den die Politik gestalten müsse, sagte der Kardinal.



Irland und Albanien wollten Migranten aufnehmen

Die aus dem Mittelmeer geborgenen Migranten waren mit der Diciotti, einem Schiff der italienischen Küstenwache, am 20. August in den Hafen von Catania gelangt. Nach tagelanger Weigerung erlaubte Innenminister Matteo Salvini schließlich am 25. August, die Menschen von Bord zu lassen, nachdem die katholische Kirche in Italien sowie die Länder Albanien und Irland ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklärt hatten.

Laut Medienberichten verließen 137 Personen das Schiff. Sie wurden zunächst zur Identifikation nach Messina gebracht. Von dort reisten am 28. August insgesamt 100 Menschen in ein kirchliches Aufnahmezentrum nahe Rom, um auf mehrere italienische Diözesen weiterverteilt zu werden. Albanien und Irland hatten zugesagt, jeweils etwa 20 Personen zu beherbergen.