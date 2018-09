Im Fall des in Köthen gestorbenen 22-Jährigen schließen die Ermittler weiterhin aus, dass Tritte oder Schläge den Tod des Mannes verursacht haben. Das sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, Horst Nopens. Die Todesursache sei – entgegen vieler Spekulationen – ein Herzinfarkt. Das sei inzwischen auch mit feingeweblichen Untersuchungen belegt.

Der Herzinfarkt geht demnach auf eine angeborene Fehlbildung des Herzens des 22-Jährigen zurück. Der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Halle, Rüdiger Lessig, sagte, der Tote sei "schwer krank" gewesen. Bei dem Mann hätte es wegen seiner Vorerkrankung des Herzens "jederzeit" zu einem tödlichen Herzinfarkt kommen können.

Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad sagte, es sei nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, einzelne Beweismittel isoliert gegenüber den Medien zu bewerten. Erst zum Abschluss der Ermittlungen könne es eine Gesamtschau der Beweismittel geben. Vorwürfe, dass die Staatsanwaltschaft nachlässig ermittle, wies er zurück. Die Ermittler erklärten, dass nicht alle Ergebnisse zum derzeitigen Zeitpunkt öffentlich gemacht werden könnten, da dies Ermittlungen gefährden könne.



Gestorbener wollte wohl schlichten

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge gab es in Köthen eine Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Afghanen und mindestens zwei Deutschen. Der später gestorbene Mann soll schlichtend in den Streit eingegriffen haben, dann aber durch einen Schlag ins Gesicht zu Boden gegangen und an dem Herzinfarkt gestorben sein. Zwei Afghanen befinden sich seither wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend hatten sich in Köthen etwa 2.500 Menschen an einer Demonstration beteiligt, unter ihnen nach Angaben der Sicherheitsbehörden etwa 500 Rechtsextreme aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen. Am Montagabend waren bis zu 550 Menschen zu einer weiteren Kundgebung zusammengekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich bestürzt über ein Video, in dem eine Gruppe Männer in diesem Zusammenhang unter anderem "Nationalsozialismus jetzt!" ruft. Die Polizei hat zwölf Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung.