Wegen einer Explosion und einem Großbrand auf dem Gelände der Firma Bayernoil östlich von Ingolstadt haben 1.800 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierungen in der Kleinstadt Vohburg an der Donau seien eine Vorsichtsmaßnahme wegen der starken Rauchentwicklung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach rund drei Stunden löste sich die Rauchwolke am Samstag teilweise auf, die Menschen konnten zurück in ihre Häuser.



Acht Mitarbeiter des Betriebs seien verletzt worden. Drei wurden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auf dem Betriebsgelände im Landkreis Pfaffenhofen hatte es nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Explosion gegeben, dann entwickelte sich ein Großbrand in der Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks.



Das Landratsamt Paffenhofen an der Ilm löste laut Polizei Katastrophenalarm aus. Etwa 400 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Über dem Gebiet war eine dichte Rauchsäule zu sehen gewesen. Anwohner erzählten, dass der Knall am frühen Morgen kilometerweit zu hören gewesen sei. Das betroffene Unternehmen schrieb auf seiner Homepage im Internet von einer "Störung".