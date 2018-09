Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat von den Mitgliedern der Bundesregierung Auftritte in Chemnitz gefordert. "Es wäre gut, wenn auch andere Mitglieder der Bundesregierung dort vor Ort Gesicht und Stimme zeigen würden", sagte Giffey im ARD-Morgenmagazin. Die SPD-Politikerin hatte am Freitag als erste Bundesministerin nach den Ereignissen in Chemnitz die Stadt besucht.

"Es gibt Momente, da passieren Dinge in Deutschland, da muss die Regierung einfach da sein", sagte Giffey. Warum beispielsweise Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bisher nicht in Chemnitz gewesen sei, könne sie nicht beantworten.

Bei ihrem Besuch in Chemnitz legte Giffey an dem Ort, an dem ein 35-jähriger Deutschkubaner erstochen worden war, Blumen nieder. Als Tatverdächtige sitzen ein 22-jähriger Iraker und ein 23 Jahre alter Syrer in Untersuchungshaft. In Chemnitz war es nach dem Tötungsdelikt mehrfach zu Aufmärschen rechtsextremer Gruppierungen gekommen. Dabei kam es Polizeiangaben zufolge zu zahlreichen Straftaten, der Hitler-Gruß wurde gezeigt und es gab Angriffe auf Ausländer.

Giffey sagte, sie habe in ihren Gesprächen in Chemnitz gehört, "dass sich viele Menschen Sorgen machen". Sicherheit und Ordnung sei für viele Menschen ein ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig müssten jedoch diejenigen gestärkt werden, die sich vor Ort für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einsetzen.

8.000 rechte Demonstranten

Bei erneuten Demonstrationen am Samstag standen der Polizei zufolge 8.000 Teilnehmern rechtsgerichteter Proteste 3.000 Gegendemonstranten gegenüber. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen. Laut Polizei wurden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Etwa 1.800 Beamte waren im Einsatz. Unterstützung bekamen die sächsischen Polizisten von Beamten aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei – nachdem sie bei vorherigen Einsätzen unterbesetzt waren.

Bei der Demonstration der rechten Szene marschierten Politiker der AfD und Anhänger des Pegida-Bündnisses sowie der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz gemeinsam durch die Stadt. Seitdem diskutieren die anderen im Bundestag vertretenen Parteien über eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht aktuell keine Grundlage für eine flächendeckende Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz, wie er der Funke Mediengruppe sagte.

Musiker wollen Zeichen gegen Rechts setzten

Die AfD gewann nach den Vorfällen in Chemnitz an Zustimmung. Einer Meinungsumfrage für die Sender RTL und ntv zufolge würden 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Partei stimmen. Auch andere Umfragen bescheinigen der AfD ähnliche Zustimmungswerte.

An diesem Montag wollen verschiedene Musikbands in Chemnitz ein Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt setzen. Gruppen wie die Toten Hosen, Kraftklub oder Feine Sahne Fischfilet geben dafür in der sächsischen Stadt unter dem Motto #wirsindmehr ein kostenloses Konzert. Erwartet werden mehrere Tausend Zuschauer.