Infolge des Wirbelsturms Florence sind in den USA mindestens vier Menschen getötet worden. Der Polizei zufolge starben in Wilmington im Bundessstaat North Carolina eine Frau und ihr Kind, als ein Baum auf ihr Haus fiel. Der Vater wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 77 Jahre alter Mann wurde laut den Behörden im Bezirk Lenoir County vom Wind umgeworfen und getötet, als er draußen nach seinen Jagdhunden sehen wollte. Nach Angaben des Gouverneursbüro erlitt ein anderer Mann einen tödlichen Stromschlag, als er Verlängerungskabel im Regen anschließen wollte.

Florence hatte die Ostküste am Freitagmorgen erreicht. Heftige Böen fegen über das Land, es regnet stark, Straßen sind überflutet. Katastrophenschützer retteten Menschen aus überfluteten Häusern. Der Fernsehsender CNN berichtete, mehr als 400.000 Menschen in North und South Carolina seien ohne Strom.



Wegen nachlassender Windgeschwindigkeiten vom Hurrikan zum Tropensturm zurückgestuft. Fachleute warnen, es werde noch tagelang regnen. Der Nationale Wetterdienst geht davon aus, dass in zwei oder drei Tagen so viel Regen niedergehen dürften wie sonst in acht Monaten.

Im Südosten der USA sind wegen Florence viele Menschen unterwegs. Tausende Menschen verließen angesichts des näher rückenden Sturms ihre Wohnorte. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus. Manche Einwohner wollten jedoch trotz Evakuierungsanordnungen ihre Häuser nicht verlassen. Nach Angaben der Behörden ist Florence einer der stärksten Stürme der vergangenen Jahrzehnte.