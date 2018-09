An der Ostküste der USA bereitet sich die Bevölkerung auf den Hurrikan Florence vor. Der Sturm soll am Donnerstag die Küstenstaaten erreichen. Nach Prognosen des Nationalen Hurrikanzentrums (NHC) in Miami wird Florence einen langen Streifen der US-Ostküste vom Norden Floridas bis nach New Jersey treffen.

Am Montag hatten Experten des Hurrikanzentrums den Wirbelsturm Florence auf Kategorie vier der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala hochgestuft. Im Lauf des Dienstags konnte der Hurrikan die höchste Stufe erreichen. Das Zentrum bezeichnete Florence als "Monstersturm" und warnte vor dem "extrem gefährlichen großen Hurrikan". Am Montag betrug die Windgeschwindigkeit des Sturms 220 Kilometer pro Stunde.



USA - Hurrikan Florence nähert sich der Ostküste In den US-Bundesstaaten North und South Carolina haben Hunderttausende ihre Häuser verlassen. Am Donnerstag soll der Sturm Florence die Ostküste erreichen. © Foto: Anna Driver/Reuters

In den Bundesstaaten South Carolina, Virginia, Maryland und zuletzt North Carolina rief die Regierung den Notstand aus. Damit haben das Ministerium für Innere Sicherheit und der US-Katastrophenschutz die Erlaubnis, Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge zu koordinieren.

Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, teilte mit, dass dort etwa eine Million Einwohner dazu aufgerufen sei, die Küste zu meiden. In North Carolina sollen 50.000 Personen explizit zur Evakuierung aufgefordert worden sein. Die Behörden rechnen damit, dass Florence andauernde Regenfälle und Überschwemmungen mit sich bringen wird.