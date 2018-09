Einer Studie des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) zufolge gefällt 43,2 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund die CDU oder CSU am besten – eine deutliche Veränderung gegenüber 2016. Für Gonca Türkeli-Dehnert ist das keine Überraschung. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschlandstiftung Integration und seit 25 Jahren in der CDU aktiv.

ZEIT ONLINE: Frau Türkeli-Dehnert, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer nannte Migration die "Mutter aller Probleme" – und dennoch kommt eine Umfrage zu dem Ergebnis, dass fast der Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund die CDU oder CSU am besten gefällt. Wie erklären Sie sich das?

Gonca Türkeli-Dehnert leitet seit Februar die Deutschlandstiftung Integration. Zuvor war sie im Arbeitsstab der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung – als erste türkischstämmige Mitarbeiterin im Bundeskanzleramt. Türkeli-Dehnert ist Mitglied der CDU. © Deutschlandstiftung Integration

Gonca Türkeli-Dehnert: Die Befragungen fanden von Juli 2017 bis Januar 2018 statt, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Ergebnisse heute genauso ausfallen würden. Damals war Wahlkampf. Für den Erhebungszeitraum erkläre ich mir das gute Ergebnis vor allem mit der Zustimmung zur CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

ZEIT ONLINE: Weil sie 2015, als mehr Flüchtlinge als sonst nach Deutschland kamen, für ein freundliches Gesicht warb und ihrer Haltung treu blieb?

Türkeli-Dehnert: Wir fangen unsere Analysen oft mit 2015 an, aber ich glaube, das greift zu kurz. Die Bundeskanzlerin hatte bereits im Jahr 2005 das Thema Integration aufgewertet, indem sie die Staatsministerin für Integration ins Kanzleramt geholt hat, vorher war die Position bei verschiedenen Bundesministerien angesiedelt. Angela Merkel hat das Thema damit zur Chefinnensache gemacht. Unter ihr gab es den ersten Integrationsgipfel und daraufhin den ersten Nationalen Aktionsplan für Integration. Sie hat immer betont, dass sie die Bundeskanzlerin von allen in Deutschland lebenden Menschen sei. Ich glaube, dass viele Personen mit Zuwanderungsgeschichte diese Haltung wahrgenommen haben.

ZEIT ONLINE: Gleichzeitig haben aber Parteien, die sich seit Jahrzehnten um ein vielfältiges Miteinander bemühen, stark an Zustimmung verloren. Allen voran die SPD, Grüne und Linke.

Türkeli-Dehnert: Die Studie gibt leider keinen Aufschluss über die Motive der Parteipräferenz. Für mich sind die stark abweichenden Ergebnisse im Vergleich zur letzten Befragung 2016 vor allem ein Zeichen dafür, dass Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund die politischen Debatten sehr genau beobachten und sich sehr schnell auch für eine andere Partei entscheiden können. Das ist eine erfreuliche Nachricht für die Parteien. Es zeigt, dass alle Parteien in dieser Wählergruppe hinzugewinnen können.

ZEIT ONLINE: Sie selbst verkörpern eine untypische Parteipräferenz: Als hochgebildete Frau aus Berlin-Kreuzberg mit Migrationshintergrund gehören Sie eher zum Stammklientel der Grünen oder der SPD. Sie sind aber seit 25 Jahren in der CDU aktiv. Wie kam das?

Türkeli-Dehnert: Wahrscheinlich haben die 42,3 Prozent, die die CDU oder CSU wählen würden, ebenso wie ich damals bei meinem Parteieintritt auch andere Themen im Kopf gehabt als Integration. Vor 25 Jahren gab es keine wirkliche Integrationspolitik in der CDU, für mich war deshalb etwa die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer politischen Union viel wichtiger. Ich hatte mich im konservativen Spektrum gesehen. Andere Menschen interessieren sich vielleicht mehr für Umwelt, Gleichberechtigung oder Steuerpolitik. Wenn wir verstehen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch Mütter, Studierende oder Angestellte sind, dann verstehen wir auch, dass sie sich bei ihrer Parteipräferenz nicht auf das Thema Integration reduzieren lassen.

ZEIT ONLINE: Dennoch gibt es ja Gründe, warum in der Unionsfraktion die mit Abstand wenigsten Bundestagsabgeordneten mit Migrationshintergrund sind: 2,9 Prozent.

Türkeli-Dehnert: Das ist tatsächlich schade und nicht nur eine Herausforderung für die CDU. Vor zehn, fünfzehn Jahren sind Parteien ganz gezielt auf Menschen mit Migrationshintergrund zugegangen, sie haben um sie geworben. Heute stehen sie für die Parteien nicht mehr so stark im Fokus, möglicherweise weil man bislang von gefestigten Parteipräferenzen ausging. Wir waren auch in der Debatte schon einmal weiter. Es war selbstverständlich, dazuzugehören. Heute geht es vor allem um Defizite, obwohl das Land so viele Integrationserfolge vorzuweisen hat.