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Yıl 2015. Kürt Sorunu’nu çözmek için kurulan masa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Haziran’daki seçimler öncesinde, politik çıkarlar uğruna tek bir açıklama ile devrildi. Sonrası felaket.

PKK ile Türkiye ordusu arasında yeniden başlayan çatışmalarda, Kürt illeri belki de tarihte eşine az rastlanır biçimde büyük bir askeri ablukaya alındı. Sokağa çıkma yasakları ile 1.6 milyonun üzerinde insanın yaşam hakkı ihlal edilirken, yüz binlercesi zorunlu göç mağduru oldu.

Türkiye’nin gözü kulağı bölgeden gelecek haberlerdeydi. Yani gazetecilerde.

Ve gazeteciler için de büyük bir ‘sürek avı’ başlatıldı. Kürt bölgesinde, hemen her gün bir gazetecinin gözaltına alındığı haberi anında İstanbul’a ulaşıyordu. İstanbul gazetecileri, hem hak ihlallerini duyurmak hem de meslektaşları ile dayanışmak için 2016‘da ‘Haber Nöbeti’ne başladı. Çünkü ‘Gazetecilik suç değil’di.

Ben de o nöbete katıldım ve kadın gazetecilerin kurduğu (artık kapalı olan) ilk kadın haber ajansı Jinha’da Kürt gazetecilerle üç gün geçirerek yaşadıkları abluka ve zorluğu anlamaya çalıştım. Sivillerin hayatını kaybettiği, Kürt olmanın cezalandırıldığı kabus gibi günlerdi. Gazetecilik ateşten gömlekti. Henüz İstanbul gazetecileri, Erdoğan’ın demir yumruğunu, Kürt bölgesindeki gazeteciler kadar güçlü hissetmiyordu. Ta ki 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine kadar.



Kurulu bir saatin alarmı çalmaya başlamış gibi onlarca gazeteci ‘terörist’ yaftasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. ‘Darbeye teşebbüs, darbeyi önceden bilmek, darbe mesajı vermek, terör örgütü üyeliği, yöneticiliği, destekçiliği’ gibi akıl almaz suçlarla gazeteciler cezaevine gönderilirken, gazeteler, televizyonlar ve hatta radyolar polis baskınları eşliğinde bir bir kapatıldı. Şu an Türkiye medyasının yüzde 90’ı iktidar partisi AKP’ye destek veren sermayenin kontrolünde. Gazetecilerin aklındaki soru şuydu: Sıra bana ne zaman gelecek!

Ben de o sırayı beklemeye başladım. Çünkü yabancı gazetecilerle çalışıyordum. Darbe girişiminden hemen sonra oluşan kaotik atmosferde, yabancı medyanın olup biteni ülkelerindeki okura anlatabilmesinde rol alan gazetecilerden biriydim. Kimi gün Erdoğan’ın komşusu ile, kimi gün de saklanan bir gazeteci ile randevu ayarlayarak ‘tehlikeli sularda’ yüzüyordum. O günlerde yabancı gazeteciler de iktidar tarafından ‘ajan’ ilan ediliyordu. Hala da öyle.

Türkiye’de gazetecileri yargılamak isteyen bir savcı, bir örgüt beğenip ‘sen şu terör örgütüne üyesin’ suçlaması yöneltip cezaevine giden yolun kapılarını aralayabiliyordu. Şimdi durum daha da kötü çünkü gazeteciler aylarca neden suçlandıklarını dahi bilmeden, haklarında bir iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutulabiliyor. Gazeteci Deniz Yücel bir yıla yakın bir süre hakkında iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutuldu. Bir yandan da İstanbul Adliyesi’nde meslektaşlarımın davalarını izliyordum. Gazetecilerin buluşma noktası artık burasıydı.

