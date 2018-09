Nach dem tödlichen Sturz eines Journalisten während der umstrittenen Räumungsaktion im Hambacher Forst ermittelt die Kriminalpolizei zur Unglücksursache. Beamte seien im Wald vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Einen Anfangsverdacht für eine Straftat gibt es nach Angaben der Aachener Staatsanwaltschaft nicht. Die Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts sagte: "Es sieht nach einem Unglücksfall aus."



1/9 Ihre Baumhäuser werden eins nach dem anderen geräumt, sie selbst aber wollen den Hambacher Forst nicht so schnell aufgeben: Aktivisten haben sich zu einer Sitzblockade aufgereiht. © Jana Bauch/dpa 2/9 Kurze Zeit später löst die Polizei die Blockade auf. © Jana Bauch/dpa 3/9 Einige Zeit später auch eine zweite, die sich spontan gebildet hatte. © Jana Bauch/dpa 4/9 Inzwischen sind 39 der rund 50 Baumhäuser im Hambacher Forst geräumt. Man käme gut voran, sagte ein Polizeisprecher. © Jana Bauch/dpa 5/9 Viele der Aktivisten lebten jahrelang in den Camps wie etwa im sogenannten Cosy Town, das zuletzt geräumt werden sollte. © Jana Bauch/dpa 6/9 Die Aufforderung der Polizei, sein Baumhaus zu verlassen, beantwortet dieser Bewohner auf seine eigene Art. © Jana Bauch/dpa 7/9 Während die Bretterbuden oben im Baum abgebaut werden, kramen Demonstranten und Aktivisten ihre Habseligkeiten zusammen. © Jana Bauch/dpa 8/9 Andere bieten Behörden und RWE weiter Paroli und suchen neue Rückzugsräume in dem Wald. © Jana Bauch/dpa 9/9 Sie sind relativ fix zu errichten und halten die Räumfahrzeuge immerhin ein wenig länger hin: Mit solchen Tripods – Hochsitzen auf einem dreibeinigen Gestell – sind viele Zufahrten in den Hambacher Forst versperrt. © Jana Bauch/dpa

In der Nacht zum Donnerstag war es im Hambacher Forst ruhig geblieben. Mit Kerzen erinnerten die Aktivistinnen und Aktivisten an den Toten. Die Landesregierung hatte am Mittwochabend wegen des Unglücks die Räumung unterbrochen. Wann sie weitergehe, wisse er zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU). "Wir können nicht einfach weitermachen."



Umweltschützerinnen und -schützer halten den Wald seit sechs Jahren besetzt. Sie protestieren gegen das Vorhaben des Energiekonzerns RWE, weite Teile des Forstes abzuholzen. Es soll dort Braunkohle gebaggert werden. Der Hambacher Forst gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung. Vor einer Woche hat die Polizei mit einem Großaufgebot damit begonnen, die Baumhäuser zu räumen und abzureißen. Bis Mittwoch waren laut Polizei 39 von 51 Baumhäusern geräumt.

NRW-Innenminister Herbert Reul appelliert an die Aktivisten, freiwillig zu räumen

Der junge Journalist war am Mittwoch durch die Bretter einer Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gebrochen und 15 Meter tief gestürzt. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Er ist an seinen Verletzungen gestorben.



In der Nähe der Unglücksstelle habe es zum Zeitpunkt des Unglücks keine Polizeimaßnahmen gegeben, hieß es. Das Aktionsbündnis Hambi hatte dagegen in seinem Blog geschrieben, zu dem tödlichen Sturz sei es gekommen, weil der Journalist vermutlich den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei in der Nähe beobachten wollte. Über die zwischen zwei Baumhäusern gespannte Brücke habe er anscheinend näher an den Einsatz herangehen wollen, schrieb die Initiative. Weiter heißt es dort, der Tote sei "ein Freund, der uns seit längerer Zeit im Wald journalistisch begleitet".

Innenminister Reul appellierte nun an die Waldbesetzerinnen und -besetzer, die Baumhäuser freiwillig zu verlassen – "damit nichts passiert". Die Baumhäuser müssten geräumt werden, weil sie gefährlich seien, sagte Reul dem Radiosender WDR 2. In bis zu 25 Metern Höhe hatten die Aktivistinnen und Aktivisten Baumhäuser gebaut. Die Polizei werde nun Gefahrenquellen im Areal absichern.



Umweltschützer übergeben mehr als 500.000 Unterschriften

In Düsseldorf übergaben Umweltschützer der Landesregierung am Donnerstag mehr als eine halbe Million Unterschriften für den Erhalt des Waldes und ein Ende des Kohleabbaus.



Der Arbeitsbühnenverleiher Gerken kündigte an, seine Geräte aus dem Hambacher Forst abzuziehen. Das Unternehmen sei von dem betreffenden Kunden, bei dem es sich nicht um die Polizei handele, zuvor nicht über den Einsatzzweck informiert worden. "Da auch wir mit der Vorgehensweise im Hambacher Forst absolut nicht einverstanden waren und sind und wir auch den Einsatz unserer Bühnen dort nicht weiter rechtfertigen können, haben wir heute beschlossen, dass wir unsere Geräte dort stilllegen", schrieb die Geschäftsleitung am Mittwoch auf der Firmenhomepage.