Die Polizei setzt die Räumung von Baumhäusern der Braunkohlegegnerinnen und -gegner im Hambacher Forst fort. Seit Samstagmorgen werde die Räumung einer weiteren Baumhaussiedlung mit dem Namen Gallien vorbereitet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Mitarbeiter des Bauordnungsamtes hätten die Aktivistinnen und Aktivisten mit Lautsprechern aufgefordert, die Baumhäuser binnen 30 Minuten zu verlassen.



Unterdessen besetzten nach Angaben der Polizei Aachen neun Aktivisten drei Bagger im Braunkohlekraftwerk Niederaußem in der Nähe des Hambacher Forstes. Die Polizei zog dort Einsatzkräfte zusammen. Die Braunkohlegegner sprachen von 20 Aktivisten in Niederaußem.

Baumhäuser gegen Braunkohleabbau

Im Hambacher Forst stehen jahrhundertealte Buchen und Eichen. Zudem gibt es Vorkommen geschützter Arten wie der Bechsteinfledermaus. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes westlich von Köln abholzen, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Braunkohlegegner versuchen dagegen, die bevorstehende Rodung zu verhindern. Die Baumhäuser der Besetzer gelten als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung.



Die Räumung der Baumhäuser begann am Donnerstag. Am Freitag hatte die Polizei begonnen, die Baumhaussiedlung Oaktown im Hambacher Forst zu räumen. Zwei Häuser seien inzwischen leer, sagte der Polizeisprecher. Die Räumung von Oaktown zieht sich allerdings hin, da es Hinweise gebe, dass sich Aktivisten in Erdlöchern verschanzt hätten. Mit Teleskopkameras prüfe die Feuerwehr die Gänge, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kerpen. Auch die Grubenwehr ehemaliger Zechen wurde zurate gezogen. Die Experten hätten die Stollen geprüft und für einsturzgefährdet erklärt, sagte der Sprecher. Solange unklar sei, ob es weitere Gänge gebe und dort Aktivisten versteckt seien, könne auch kein schweres Räumgerät eingesetzt werden, sagte ein Sprecher der für die Räumung zuständigen Stadt Kerpen.