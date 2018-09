Im Hambacher Forst ist ein Journalist aus etwa 15 Meter Höhe abgestürzt und gestorben. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen über eine Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gelaufen und dabei durch die Brücke gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall habe sich nicht bei einem polizeilichen Zugriff ereignet.



Der Unfall ereignete sich am siebten Tag der polizeilichen Räumungsaktion in dem Waldgebiet westlich von Köln. Zuvor hatten die Beamten zwei Sitzblockaden von Klimaaktivisten gewaltfrei aufgelöst, sagte ein Polizeisprecher. An einer Mahnwache im Hambacher Forst nahmen Beamte einen Kohlegegner fest, der einen Polizisten an der Hand verletzt hatte.

Bis zum Mittwochnachmittag waren weiterhin 39 der gut 50 von Klimaschützern errichteten Baumhäuser geräumt. Zur voraussichtlichen Dauer der Räumungsaktion äußerte sich die Polizei nicht. Nach dem Tod des Journalisten wurden zunächst alle Räumungsarbeiten eingestellt. Die nordrhein-westfälische Landesregierung teilte ebenfalls mit, die Räumung werde "bis auf Weiteres" ausgesetzt. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: "Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen."



Das Aktionsbündnis Hambi bleibt forderte einen sofortigen Stopp der Räumung. "Wir fordern die Polizei und RWE auf, den Wald sofort zu verlassen und diesen gefährlichen Einsatz zu stoppen. Es dürfen keine weiteren Menschenleben gefährdet werden", schrieb die Initiative in ihrem Blog. Nach Darstellung der Aktivisten war es zu dem tödlichen Sturz gekommen, weil der Journalist einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommando der Polizei in der Nähe beobachten wollte. Über die zwischen zwei Baumhäusern gespannte Brücke habe er anscheinend näher an den Einsatz herangehen wollen, schrieb die Initiative in ihrem Blog. Weiter hieß es dort, der Tote sei "ein Freund, der uns seit längerer Zeit im Wald journalistisch begleitet".

Kohlegegner wenden sich an Ministerpräsident Laschet

Der klimapolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, appellierte an die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung, den Einsatz sofort zu beenden, "um weitere Unglücksfälle zu verhindern". Das tragische Ereignis zeige, dass eine Räumung von Baumhäusern in teilweise mehr als 30 Meter Höhe "ein nicht kalkulierbares Risiko" sei.



RWE teilte mit: "Wir sind zutiefst erschüttert und bedauern den tragischen Unfall im Hambacher Forst sehr. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen." Der Energiekonzern will im Herbst weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Umweltschützer wollen dies verhindern und fordern ein Ende der Kohleverstromung.



Aus Sicht von RWE ist die Abholzung unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß; nach Angaben des Tagebau-Betreibers RWE Power wurden bislang 3.900 Hektar für den Kohleabbau gerodet, nun soll noch einmal gut die Hälfte des verbliebenen Waldes abgeholzt werden. Der Wald hat nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine 12.000 Jahre lange Geschichte. Es gibt dort Vorkommen streng geschützter Arten wie Bechsteinfledermaus, Springfrosch und Haselmaus. Der Protest vor Ort richtet sich auch gegen den Abbau von Braunkohle allgemein.

Die Gegner der Abholzung wollen ihren Protest nun direkt an Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) richten. Demonstranten wollen Laschet am Donnerstag in Düsseldorf einen Appell zur Rettung des Hambacher Forsts mit mehr als 500.000 Unterschriften überreichen, wie Umweltverbände mitteilten.