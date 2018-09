Im Prozess um die Misshandlungen und den Tod von mehreren Frauen in Höxter haben die Verteidiger des Angeklagten Wilfried W. eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten für den 48-Jährigen und die Einweisung in die Psychiatrie beantragt. Damit liegen die Anwälte vor dem Landgericht Paderborn deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft und der drei Nebenkläger. Diese hatten am Mittwoch für einen versuchten und einen vollendeten Mord durch Unterlassen lebenslange Haftstrafen und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert.

Nach Ansicht seines Verteidigers Detlev Binder hat sich der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung und des versuchten Mordes zu verantworten. Allerdings müsse strafmildernd bedacht werden, dass im Fall der im Krankenhaus gestorbenen Susanne F. von den Angeklagten noch ein Krankenwagen gerufen wurde, um das Leben der Frau zu retten. Im Fall der zweiten in Höxter gestorbenen Frau lehnen die Anwälte eine Verurteilung wegen Mordes durch Unterlassen ab.

Angelika W. will sich ausführlich äußern

Die Plädoyers der Verteidiger der ebenfalls Angeklagten Angelika W. sollen am Dienstag folgen. Ob noch in der kommenden Woche ein Urteil gesprochen wird, ist offen. Angelika W. hatte in einem Brief angekündigt, sich ausführlich äußern zu wollen – sie hat dafür unbegrenzt Zeit. Roland Weber, Anwalt einer Nebenklägerin, will in diesem Fall den Verhandlungssaal verlassen und hofft, dass sich andere Nebenkläger dem anschließen. Bereits zum Prozessauftakt hatte die Angeklagte über Tage hinweg ihre Sicht geschildert.

Angelika und Wilfried W. sollen über Jahre hinweg Frauen aus Niedersachsen in ihr im ostwestfälischen Höxter gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen starben infolge der Quälereien. Die Vorfälle wurden erst 2016 bekannt, nachdem das Paar versucht hatte, eine schwerverletzte Frau in ihren Heimatort zu bringen, und schließlich den Krankenwagen rief. Die Frau starb kurz darauf im Krankenhaus an schweren Kopfverletzungen.