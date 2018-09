Indonesien - Mehr als 800 Menschen kommen bei Erdbeben und Tsunami ums Leben Auf der indonesischen Insel Sulawesi hat sich ein schweres Erdbeben mit anschließendem Tsunami ereignet. Laut den Behörden funktionierte das Warnsystem nur unzureichend. © Foto: Adek Berry/Getty

Nach der Tsunami-Katastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi suchen die Retter immer noch nach Überlebenden. Auch nach mehr als 36 Stunden danach gelang es ihnen nicht, zu allen Orten entlang der Westküste vorzudringen. Die Arbeit ist auch deshalb so schwer, weil viele Straßen zerstört und Kommunikationsverbindungen beschädigt sind. Die Helfer befürchten, dass im Schlamm und in den Trümmern von Häusern noch zahlreiche Opfer liegen.



Nach bisherigen Informationen kamen durch das Erdbeben von Freitag und den dadurch ausgelösten Tsunami mindestens 832 Menschen ums Leben. Mehr als 500 wurden den Behörden zufolge schwer verletzt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch deutlich steigen könnte. Vizepräsident Jusuf Kalla wurde mit der Bemerkung zitiert, dass es Tausende Tote geben könnte.



Am schlimmsten betroffen ist die Stadt Palu

Bislang stützt sich die Opferbilanz auf Angaben aus einer einzigen Stadt: Palu an der Westküste mit mehr als 350.000 Einwohnern. Von dort stammt auch eine Handyaufnahme des Tsunami, die sich weltweit verbreitete. Zu sehen ist, wie eine mächtige Welle auf die Küste zurollt und Menschen, Boote, Autos und ganze Häuser mit sich reißt. Viele wurden am Strand, wo ein Festival geplant war, vom Tsunami überrascht. Die ebenfalls schwer getroffenen Bezirke Donggala und Sigi seien bei den jüngsten Zahlen noch gar nicht einbezogen, sagte Wilem Rampangilei, Leiter des nationalen Zivilschutzes, der Agentur Antara. Zu diesen Gebieten bestehe noch keine Verbindung.

Aber auch in Palu konnten einige Gebäude bis jetzt nicht erreicht werden, darunter große Hotels, Warenlager und Geschäftshäuser. "Wir haben Probleme, schweres Gerät einzusetzen, da viele Zufahrtsstraßen zerstört wurden", sagte Rampangilei. Eine Shoppingmall und eine Moschee wurden schwer beschädigt. Zudem stürzte eine 250 Meter lange Brücke ein. Der Flughafen der Stadt ist wegen Schäden auf der Landebahn gesperrt. Nur Hubschrauber dürfen landen.

Behördenvertreter machen für die Katastrophe ein unzureichendes Warnsystem mitverantwortlich. "Es gab keine Sirene. Viele Menschen waren sich der Gefahr nicht bewusst, also gingen sie ihrer Beschäftigung am Strand nach", sagte der Sprecher von Indonesiens Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Nugroho. Das nationale Zentrum für Meteorologie und Geophysik hatte wenige Minuten nach dem Erdbeben der Stufe 7,4 eine Tsunamiwarnung ausgegeben, sie aber eine halbe Stunde später wieder aufgehoben. Kritiker sagen, zu früh, sodass die Menschen unvorsichtig geworden seien.



Das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) hat die Kritik zurückgewiesen, das Tsunami-Frühwarnsystem habe in Indonesien nicht richtig funktioniert. "Nach unseren Informationen hat die Software einwandfrei funktioniert", sagte Josef Zens, der Sprecher des GFZ, gegenüber dem Tagesspiegel. Eine

Warnung für das Gebiet sei bereits fünf Minuten nach dem Beben im Lagezentrum des Tsunami-Frühwarnsystems eingetroffen. Das System habe eine Warnung für Palu vor einem Tsunami zwischen 0,5 und drei Metern Höhe ausgegeben. Der Tsunami habe dann erst nach 25 Minuten in Sulawesi

die Küste getroffen. Zens vermute daher, dass irgendetwas bei der menschlichen Übermittlung der Warnung vor Ort in Sulawesi nicht

funktioniert habe. Das Lagezentrum für das Frühwarnsystem liegt in Jakarta, mehr als 1500 Kilometer von Sulawesi entfernt.



Das Zentrum des zweiten Erdbebens lag in rund zehn Kilometern Tiefe, etwa 80 Kilometer nördlich von Palu. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung. Beim Tsunami an Weihnachten im Jahr 2004 starben dort mehr als 160.000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der Region.