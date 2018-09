Bei einer Attacke auf eine Militärparade in der Stadt Ahwas in Iran sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anwar mindestens 24 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Isna sind unter den Toten auch zwei von insgesamt vier Angreifern, die auf eine Zuschauertribüne mit offiziellen Vertretern geschossen hätten. Die beiden anderen Angreifer wurden demnach festgenommen. Die Terrorormiliz "Islamischer Staat" bekannte sich zu dem Anschlag, wie deren Nachrichtenkanal Amaq meldete.



Wie genau sich der Angriff auf die Parade, die an den Beginn des Ersten Golfkrieges vor 38 Jahren erinnerte, abspielte, war zunächst unklar. Zwei Angreifer in khakifarbenen Uniformen auf Motorrädern hätten den Angriff ausgeführt, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars. Ein Reporter des Staatsfernsehens sagte, die Schüsse seien aus einem Park abgefeuert worden. Inzwischen hätten Sicherheitskräfte die Gegend wieder unter Kontrolle gebracht, doch die Parade sei aufgelöst worden, hieß es weiter.



Es war einer der schwersten Anschläge, die sich gegen die iranische Elitetruppe richteten. Der "Iran werde schnell und entschieden antworten, um iranische Leben zu schützen", twitterte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.

Außenminister Sarif machte zunächst "regionale Terrorunterstützer und ihre US-Herren" für den Anschlag verantwortlich – die gängige Formulierung für die Erzrivalen Saudi-Arabien und Israel. Im Staatsfernsehen wurden die Angreifer als takfīr bezeichnet – ein Begriff, der in der Vergangenheit für die Terrormiliz Islamischer Staat verwendet wurde.

In der Region kommt es immer wieder zu Protesten der sunnitischen Minderheit in dem mehrheitlich schiitisch geprägten Iran. Die betroffene Stadt Ahwas ist die Hauptstadt der Provinz Chusistan im Westen des Landes, in der große Ölvorkommen liegen. In der Vergangenheit hatten arabische Separatisten in der Region wiederholt Anschläge auf Ölpipelines verübt. Auch IS-Anhänger verübten 2017 einen Angriff im Iran. Ziel des Angriffs waren im Vorjahr das iranische Parlament und das Mausoleum des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini. Dabei wurden 18 Menschen getötet.



In Iran wird an diesem Samstag an den Beginn des Krieges mit dem Irak von 1980 bis 1988 erinnert. Dazu finden landesweit Militärparaden statt.