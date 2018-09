Türkische Einsatzkräfte haben mehr als 400 streikende Arbeiter auf der Baustelle des neuen Großflughafens in Istanbul festgenommen. Die Beamten hätten Tränengas und schwere Fahrzeuge eingesetzt, um die Protestaktion mehrerer Tausend Arbeiter zu beenden, sagte Özgür Karabulut von der Gewerkschaft Disk. Kräfte der paramilitärischen Gendarmerie hätten zudem die Türen von Unterkünften einiger Arbeiter eingetreten und seien in die Quartiere eingedrungen.



Die Arbeiter befinden sich laut der türkischen Zeitung Cumhuriyet seit Freitag im Ausstand. Sie fordern demnach bessere Arbeitsbedingungen. Anlass für die jüngsten Demonstrationen war der Gewerkschaft zufolge ein Shuttlebus-Unfall, bei dem am Freitag 17 Arbeiter verletzt worden seien. In sozialen Medien beklagen Arbeiter jedoch schon seit Längerem Todesfälle, Arbeitsunfälle, schlechtes Essen und mangelhafte Unterbringung sowie Probleme mit der Bezahlung. "Wir werden hier nicht wie Menschen behandelt", sagte ein Arbeiter in einem Video, das von einem Abgeordneten der Oppositionspartei CHP verbreitet wurde.



Das für den Flughafenbau verantwortliche Unternehmen IGA teilte mit, man wolle die Probleme der Arbeiter sobald wie möglich lösen. Die Bauarbeiter-Gewerkschaft Insaat-Is twitterte hingegen, es habe keine Einigung gegeben.



27 Tote seit Baubeginn

Seit 2015 arbeiten etwa 35.000 Arbeiter an der Großbaustelle für Istanbuls dritten Flughafen. Er soll am 29. Oktober eröffnet werden und gilt als Prestigeprojekt für Staatschef Recep Tayyip Erdoğan. Der noch namenlose Flughafen liegt am Schwarzen Meer und soll mittelfristig der größte Flughafen der Welt werden.



Türkische Medien hatten in der Vergangenheit wiederholt berichtet, dass es auf der riesigen Baustelle im Norden Istanbuls tödliche Arbeitsunfälle gegeben habe. Im Februar hatte das türkische Arbeitsministerium angegeben, dass seit Baubeginn 27 Arbeiter starben. Grund waren demnach Arbeitsunfälle oder gesundheitliche Probleme. Wegen der Zerstörung großer Waldgebiete im Norden der Bosporus-Metropole und der erwarteten Auswirkungen auf die Vogelzugrouten zwischen Europa und Asien wird das Megaprojekt auch von Umweltschützern kritisiert.