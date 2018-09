Colin Kaepernick - Nike wirbt mit Ex-NFL-Spieler und Trump-Kritiker Colin Kaepernick ist das neue Gesicht der Kampagne "Just Do It". Der frühere US-Football-Profi war der erste, der sich während der Hymne aus Protest gegen Rassismus hinkniete. © Foto: Reuters TV

US-Präsident Donald Trump hat den Sportartikelhersteller Nike dafür kritisiert, den ehemaligen NFL-Spieler Colin Kaepernick als eines der Gesichter für den 30. Jahrestag des Slogans "Just Do It" ausgewählt zu haben. Das sende eine "furchtbare Botschaft", sagte Trump der konservativen Website The Daily Caller.

Nike könne aber eigene Entscheidungen fällen, versicherte der US-Präsident mit Blick auf das Unternehmen. Es gehe "in diesem Land darum, dass man gewisse Freiheiten hat, Dinge zu tun, von denen andere denken, dass man sie nicht tun sollte", sagte er. "Aber ich persönlich bin auf einer anderen Seite", verdeutlichte Trump dennoch seinen Unmut.

Kaepernick verbreitete Nike-Kampagne über Twitter

Kaepernick, der frühere Quarterback der San Francisco 49ers, hatte am Montag über Twitter auf die neue Kampagne von Nike aufmerksam gemacht. Er veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem ein Teil seines Gesichts zu sehen ist. Darauf ist zudem zu lesen: "Glaube an etwas. Auch wenn es bedeutet, alles zu opfern."

Nike teilte das Bild über den eigenen Twitter-Kanal. Mit dem Foto nimmt der Konzern Bezug auf die Ereignisse um den Sportler in den vergangenen zwei Jahren. Denn Kaepernick gilt als Initiator einer Protestwelle unter NFL-Sportlern: Um auf Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA aufmerksam zu machen, knieten sich die Sportler während der amerikanischen Hymne hin.

Trump kritisierte wiederholt das Verhalten der protestierenden Sportler und forderte die Teams sogar auf, die Spieler zu sanktionieren. Die San Francisco 49ers entließen Kaepernick am Ende der Saison 2016/17, seitdem findet er kein neues Team mehr.

"Einer der inspirierendsten Sportler seiner Generation"

Der nordamerikanische Markenvizepräsident für Nike, Gino Fisanotti, sagte dem Sender ESPN über die Kampagne mit Kaepernick: "Wir glauben, Colin ist einer der inspirierendsten Sportler seiner Generation, der die Plattform Sport dazu nutzte, um die Welt zu verbessern."

In dieser Woche startet die neue Footballsaison. Die NFL schreibt den Spielern mittlerweile vor, dass sie während der Nationalhymne stehen müssen. Sie haben allerdings auch die Wahl, während der Hymne in der Kabine zu bleiben.