Das Landgericht in Landau hat im Prozess um die Messerattacke auf eine 15-Jährige im rheinland-pfälzischen Kandel sein Urteil gesprochen. Die Richter der Jugendkammer verurteilten den aus Afghanistan stammenden Abdul D. wegen Mordes und sahen es damit als erwiesen an, dass er seine damalige Ex-Freundin heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen – in diesem Fall Eifersucht – getötet hat.



Die Tat ereignete sich kurz nach Weihnachten 2017 in einem Drogeriemarkt, sorgte bundesweit für Entsetzen und war in den Sog der Debatte um die Flüchtlingspolitik geraten. Rechtspopulistische Gruppen hatten den Fall zum Anlass genommen, um in Kandel immer wieder gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu protestieren. In dem Ort mit 9.000 Einwohnern kam es auch zu Ausschreitungen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Abdul D. war nach seiner Ankunft in Deutschland als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aufgenommen und betreut worden. Er gab sein Alter zunächst mit 15 Jahren an. Nach der Tat kamen Zweifel auf, ob er tatsächlich so jung ist. Ein Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass er zum Zeitpunkt der Tat mindestens 17 Jahre und sechs Monate, wahrscheinlich aber schon 20 Jahre alt war.

Das Landgericht Landau entschied sich dennoch dafür, im Zweifel für den Angeklagten den gesamten Prozess nach Jugendstrafrecht zu führen. Die Öffentlichkeit war daher von der Urteilsverkündung wie auch von den Verhandlungstagen zuvor ausgeschlossen. Verurteilt wurde Abdul D. ebenfalls nach Jugendstrafrecht, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Als Motiv für die Tat hatte die Staatsanwaltschaft Eifersucht und Rache angenommen. Sie ging davon aus, dass Abdul D. Mia bestrafen wollte, weil sie sich wenige Wochen vor der Tat von ihm getrennt hatte. Zwölf Tage vor der Tat hatte Mia zudem Anzeige gegen ihren Ex-Freund erstattet, es ging um Beleidigung, Nötigung, Bedrohung und Verletzung persönlicher Rechte. Zwei Tage später folgte eine Anzeige ihres Vaters gegen den jungen Flüchtling.