Nach dem Urteil im Prozess um den Mord an einer 15-jährigen Schülerin im rheinland-pfälzischen Kandel hat die Staatsanwaltschaft Landau Revision eingelegt. Wie die Anklagebehörde mitteilte, erfolgte der Schritt unmittelbar nach dem Urteil am Montag. Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass sie ihren Antrag auf Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) nach Vorlage der schriftlichen Urteilsbegründung noch einmal überprüfen werde.

Der Angeklagte, ein mutmaßlich aus Afghanistan stammender Flüchtling, war am vergangenen Montag vom Landauer Landgericht wegen Mordes zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Verteidigung hatte mitgeteilt, das Urteil anzunehmen und keine Rechtsmittel einzulegen. In einem Revisionsverfahren müsste der BGH das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen.

Der Angeklagte soll das Mädchen Ende Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel mit einem Messer attackiert haben. Die 15-Jährige starb an einem Stich ins Herz. Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage davon aus, dass Eifersucht das Motiv für die Tat war. Die Schülerin soll sich wenige Wochen zuvor von dem Angeklagten getrennt haben.

Umstritten war in dem Prozess das genaue Alter des Angeklagten. Für das Gericht war nicht zweifelsfrei erwiesen, dass er älter als 18 Jahre ist. Deshalb wurde vor einer Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

Rechtspopulistische Gruppen hatten den Fall zum Anlass genommen, um in Kandel immer wieder gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu protestieren. In dem Ort mit 9.000 Einwohnern kam es auch zu Ausschreitungen. Am Tag der Urteilsbegründung blieb es sowohl in Kandel als auch in Landau ruhig.