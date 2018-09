Die Polizei setzt die Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern im Hambacher Forst fort. Wie eine Sprecherin mitteilte, seien die Einsatzkräfte seit dem Morgen wieder im Einsatz. Nach den Ausschreitungen vom vergangenen Sonntag war die Polizei auch in der Nacht mit Einsatzkräften vor Ort geblieben. Die Nacht sei zwar ruhig geblieben, allerdings gebe es seit dem Morgen wieder Sitzblockaden im Wald, sagte die Sprecherin.

Mehrere Tausend Demonstrantinnen und Demonstranten hatten am Sonntag an der Grenze zum Hambacher Forst für den Erhalt des Waldes demonstriert. Außerdem forderten sie einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Die Polizei sprach von mehr als 4.000 Demonstranten, Aktivistengruppen zählten 5.000 bis 9.000 Teilnehmer. Nachdem etwa 200 Demonstranten in den von der Polizei abgesperrten Wald vordrangen, kam es zu Ausschreitungen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei acht Menschen verletzt und 14 Personen festgenommen. Bisher seien 28 von etwa 50 Baumhäusern der Demonstranten geräumt worden, von denen 19 Baumhäuser bereits abgebaut worden seien.

Der Hambacher Forst war in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Kampf von Umweltschützern gegen die Kohleverstromung geworden. Ein Teil des zwischen Aachen und Köln gelegenen Waldgebiets wird seit geraumer Zeit von Klimaaktivisten besetzt, die dort mehrere Baumhäuser errichtet haben. Der Energiekonzern RWE will ab Mitte Oktober einen weiteren Teil des Waldes roden, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern.