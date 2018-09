Nach dem tödlichen Streit in Köthen sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Sonntagabend Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer sind afghanische Staatsbürger. Sie sollen in der Nacht zu Sonntag an einem Spielplatz mit anderen Männern aneinandergeraten sein. Dabei starb ein 22 Jahre alter deutscher Staatsbürger.



Eine Obduktion des Toten ergab, dass er einem Herzversagen erlag. "Nach dem vorläufigen, mündlich übermittelten Obduktionsergebnis ist der 22-jährige Köthener einem akuten Herzversagen erlegen, das nicht im direkten kausalen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen steht", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost. Ein Zusammenhang zu erlittenen Verletzungen konnte laut Polizei nicht hergestellt werden. Auch die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zunächst hatte die Mitteldeutschen Zeitung unter Berufung auf den Obduktionsbericht darüber berichtet.

Die Ermittlungen gegen die festgenommen Afghanen laufen allerdings weiter. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen geführt", heißt es von der Polizeidirektion. Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen werde wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Entsprechende Haftanträge werden durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am zuständigen Amtsgericht in Dessau-Roßlau gestellt.



Nach dem Vorfall riefen mehrere rechte Gruppierungen in den sozialen Netzwerken zu einem Trauermarsch durch die Köthener Innenstadt auf. Rund 2.500 Menschen seien dem Aufruf gefolgt, teilte das Lagezentrum des Innenministeriums mit. Von einer Teilnahme an der Kundgebung hatte zuvor Bürgermeister Bernd Hauschild (SPD) auf Facebook abgeraten, da ihm Informationen vorlägen, "dass auch gewaltbereite Gruppen von außerhalb Köthens in großer Zahl anreisen werden", schrieb er.

Die Landeskirche Anhalts, die Köthener Kirchengemeinden und der Oberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD) hatten für Sonntagnachmittag in die Kirche St. Jakob zu einer Trauerandacht eingeladen. Etwa 300 Menschen nahmen daran teil, darunter mehrere Politikerinnen und Politiker.