In Köthen ist bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen ein 22-Jähriger getötet worden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt mitteilten, wurden in der Nacht zum Sonntag zwei afghanische Staatsbürger wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen.

Zum Anlass des Streits und zu den konkreten Umständen sind laut Polizei bisher keine Details bekannt. Derzeit würden die beiden festgenommenen Afghanen verhört. Der Leichnam des 22-Jährigen werde obduziert. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ermittelt in alle Richtungen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der Zeitung Die Welt war es an einem Spielplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Kurz darauf kamen der 22-Jährige und ein Begleiter dazu. Der Tote war den Informationen zufolge deutscher Staatsbürger.

Für 19 Uhr wurde in sozialen Medien zu einem Trauermarsch in Köthen aufgerufen. Dieser ist bisher jedoch nicht bei der Polizei angemeldet worden.