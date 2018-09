Tagelang waren bei den Veranstaltungen von Rechtsextremen in Chemnitz mehr Teilnehmende als bei den Gegenprotesten. Am Montagabend dann kamen 65.000 Menschen zu einem Konzert unter dem Motto #wirsindmehr. Der Protestforscher Dieter Rucht erklärt, welchen Effekt solche einmaligen Veranstaltungen haben und wie Mobilisierung funktioniert.



ZEIT ONLINE: Herr Rucht, am Montagabend waren 65.000 Menschen beim Konzert gegen die rechtsradikalen Aufmärsche in Chemnitz, der Slogan #wirsindmehr wurde eingelöst. Anders als am Samstag, wo die Rechten noch in der Überzahl waren. Was hat Montagabend geklappt, was am Samstag nicht geklappt hat?

Dieter Rucht: Ein Musikkonzert ist einfach unverfänglicher als eine Demo, bei der man im Zweifelsfall nicht weiß, wer da sonst noch mitläuft. Zu einem Konzert zu gehen ist eine weniger eindeutige politische Positionierung, und es ist auch weniger riskant, weil man kaum mit Gegenveranstaltungen und Gewalt rechnen muss. Die Leute, die Montagabend in Chemnitz waren, konnten das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Deshalb waren es so viele.

ZEIT ONLINE: Hat vielleicht auch der Aufruf von Heiko Maas etwas gebracht, die "schweigende Mehrheit" müsse nun mal "vom Sofa hochkommen"?

Rucht: Es ist beides möglich: dass einige gekommen sind, weil sie auch wegen des Aufrufs von Maas das Gefühl hatten, Präsenz zeigen zu müssen. Diese Leute gibt es. Aber andere haben sich sicher eher geärgert über einen Politiker, der ja selbst auch nach Chemnitz kommen könnte und stattdessen mal der Bevölkerung sagt, was sie zu tun hat. Das hat was Paternalistisches.

Der Soziologe und Protestforscher Dieter Rucht ©Sophia Kembowski/dpa

ZEIT ONLINE: Was bringt so eine Veranstaltung wie dieses Konzert für Chemnitz selbst?

Rucht: Ich glaube, davon wird wenig bleiben. Die Karawane zieht jetzt weiter, und die Leute zerstreuen sich. Die Bands waren ein Magnet für eine einmalige Veranstaltung, aber sie können allein nicht zu einem dauerhaften Engagement führen. Das aber ist viel wichtiger. Das Konzert hat eine symbolische Bedeutung, aber keine substanzielle.

ZEIT ONLINE: Ließe sich das denn überführen? Was muss passieren, damit aus diesem Symbol mehr wird?

Rucht: Da sehe ich keinen direkten Weg. Die Leute, die da hinfahren, fahren ja einzeln oder in Kleingruppen und sind dann wieder verstreut. Was nützen würde: Wenn sich die Leute tatsächlich in Bürgerinitiativen oder in sozialen Bewegungen zusammentun und dort über Monate, Jahre hin aktiv sind. Das können Demos sein, ziviler Ungehorsam. Es kann aber auch Flüchtlingshilfe sein, oder dass man beispielsweise Asylbewerberheime zumindest symbolisch vorübergehend schützt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

ZEIT ONLINE: Aber solche Konzerte können doch indirekt genau dazu führen, indem sie Leute politisieren, die sich dann, vielleicht erst später oder anderswo, auch konkreter engagieren.

Rucht: Kann sein, dass das bei einigen geschieht. Aber: Bob Geldof hat früher riesige Konzerte organisiert, um den Hunger in Afrika zu lindern. Davon ist wenig geblieben.

ZEIT ONLINE: Was braucht es überhaupt, damit Menschen "vom Sofa hochkommen", wie Außenminister Heiko Maas sagt, und sich engagieren?