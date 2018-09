Martin Kohlmann, der Chef des Bündnisses Pro Chemnitz, wird nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz seit Jahren vom Verfassungsschutz als Teil der rechtsextremistischen Szene beobachtet. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen habe dies auf Anfrage des Magazins bestätigt.



Die rechtspopulistische Gruppe Pro Chemnitz hatte die zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz Ende August mitorganisiert. Sie waren eine Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines 35-jähriger Mannes, der bei einem Streit mit Messern getötet worden sein soll. Tatverdächtig sind drei Männer aus Syrien und dem Irak.



Pro Chemnitz steht nach Angaben von Report Mainz nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Kohlmann jedoch habe enge Kontakte zu der 2014 verbotenen Gruppierung Nationale Sozialisten Chemnitz (NSC) unterhalten. Das Magazin beruft sich dabei auf geheime Ermittlungsunterlagen aus den Jahren 2011 bis 2013.

Bei den NSC handele es sich laut der Verbotsverfügung aus dem Jahr 2014 um eine gewaltbereite Neonazigruppe, deren Ziel die Errichtung eines nationalsozialistischen Staates war. NSC-Mitglieder nahmen demnach an Schießübungen teil und sollen an Angriffen auf Migranten beteiligt gewesen sein. Die Mitglieder hätten sich auf den teils bewaffneten Kampf vorbereitet, heißt es darin weiter.



Kohlmann habe Mobilisierungs-SMS für ein NSC-Führungsmitglied verfasst, die Rede eines NSC-Aktivisten und das Stellen von Ordnern für gemeinsame Veranstaltungen abgestimmt, heißt es in dem Bericht des ARD-Magazins. Kohlmann sei auch weiterhin in rechtsextremistischen Zusammenhängen aktiv. Am 18. März soll er in Potsdam als Redner bei der rechtsextremistischen Veranstaltung Tag der politischen Gefangenen aufgetreten sein.



Kerstin Köditz, Rechtsextremismus-Expertin der Linken-Fraktion im Sächsischen Landtag, forderte gegenüber Report Mainz eine Beobachtung von Pro Chemnitz durch den sächsischen Verfassungsschutz.