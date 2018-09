Der Deutsche Mehmet Y., der am Sonntag in Bulgarien festgenommen worden ist, ist unter Hausarrest gestellt worden. Ein Bezirksgericht in der Stadt Warna legte auf Betreiben der Türkei einen Arrest von maximal 40 Tagen fest. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft darf Mehmet Y. das Hotel, in dem er für seinen Urlaub in Warna untergekommen war, nicht verlassen.

Y. war vor drei Tagen am Flughafen von Warna festgenommen worden. Gegen ihn liege ein Fahndungsaufruf vor, der mit einer Verurteilung in der Türkei begründet sei, hieß es. Die türkischen Behörden sollen beabsichtigen, seine Auslieferung zu beantragen. In der Vergangenheit kam die Regierung Bulgariens solchen Ersuchen der Türkei in der Regel nach. Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge forderte das Bezirksgericht von der Türkei die für eine Auslieferung erforderlichen Unterlagen an. Für die Zeit der Prüfung gelte der Hausarrest.



Der 44-Jährige, der nach Recherchen von WDR und NDR als Flüchtlingsbetreuer bei der Caritas in Bonn arbeitet, besitzt neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Ein türkisches Gericht in Adana soll ihn wegen angeblicher Tätigkeit in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Abwesenheit zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt haben. Mehmet Y. war 2001 nach Deutschland gekommen und nach einem erfolgreichen Asylverfahren 2009 eingebürgert worden.



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin betreut die Botschaft in Sofia Mehmet Y. konsularisch. Außenminister Heiko Maas, der am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei reiste, hatte angekündigt, sich für sieben aus politischen Gründen inhaftierte Deutsche einsetzen zu wollen. "Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung der Türkei, insbesondere die Menschenrechtslage, uns Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet", hatte Maas vor seiner Abreise gesagt. Er werde diese Themen offen ansprechen. Zum konkreten Fall von Mehmet Y. sagte der Minister: "Wir wollen uns bemühen, dass offene Fragen beantwortet werden."