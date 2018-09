Moorbrand bei Meppen - Von der Leyen entschuldigt sich bei Bürgern Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat das Gebiet des Moorbrandes bei Meppen besucht. Sie entschuldigte sich bei der Bevölkerung für die Fehler der Bundeswehr. © Foto: picture alliance/Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich bei einem Besuch im Emsland wegen des Moorbrandes persönlich bei den Bürgern entschuldigt. Man habe dort wirklich etwas wiedergutzumachen, sagte sie im Gespräch mit Bürgern und Helfern in Stavern bei Meppen. Zuvor hatte sie sich bereits in der Neuen Osnabrücker Zeitung geäußert: "Ich entschuldige mich im Namen der Bundeswehr bei allen Menschen der Region, die jetzt unter den Auswirkungen des Brandes leiden", hieß es dort. Zudem betonte sie, wie ernst der Vorfall sei.



Als Fehler benannte sie etwa, dass die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden nicht schnell genug zur Hilfe gerufen worden seien. "Dann hätten wir wahrscheinlich Schlimmeres verhindern können", sagte die Ministerin. Zudem stellte sie infrage, ob die Raketentests zu dieser Jahreszeit und nach dem äußerst trockenen Sommer so hätten stattfinden müssen. "Aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass die Information dann anschließend holperig war, dass wir dort auch deutlich besser werden müssen", fügte sie hinzu.



Seit mehr als zwei Wochen brennt das Moor auf dem Testgelände der Bundeswehr im Emsland in Niedersachsen. Anfang September hatte ein Raketentest der Bundeswehr das Feuer ausgelöst, das mittlerweile rund 800 Hektar Torf erfasst hat. Den Feuerwehrkräften ist es bisher nicht gelungen, den Brand zu löschen. Der Landkreis Emsland hat den Katastrophenfall ausgerufen. Den Ortschaften Groß Stavern und Klein Stavern mit etwa 1.100 Einwohnern drohte am Freitag zunächst sogar eine Evakuierung. Es wurde befürchtet, dass der Wind Glutnester von der Moorfläche der Bundeswehr in einen benachbarten Wald tragen könnte. Vorsorglich wurden deshalb weitere Feuerwehrkräfte aus dem Ammerland, Verden und Oldenburg sowie zusätzliche Einsatzkräfte der Polizei in den Ort gebracht.

Eine akute Gesundheitsgefährdung der Bürger durch die Rauchentwicklung bestehe jedoch nicht, teilte der Landkreis Emsland mit. Die Einschätzung bezog sich auf Messungen von mobilen Stationen. "Natürlich gibt es nach wie vor Geruchsbelästigungen, und auch die emotionale Belastung für die Anwohner vor Ort ist weiter hoch", sagte Landrat Reinhard Winter. "Aber eine Grenzwertüberschreitung wurde nicht ermittelt."