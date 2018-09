Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), sieht im Moorbrand nahe der niedersächsischen Stadt Meppen den Hinweis auf die großen Mängel bei der Bundeswehr. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Bartels: "Der Moorbrand ist ein weiteres Alarmsignal für den maroden Zustand der Ausrüstung." Der Bundeswehr fehle es in wirklich allen Bereichen an einsetzbarem Gerät.

Für kommenden Mittwoch kündigte der Wehrbeauftragte eine Sitzung des Verteidigungsausschusses im Bundestag an, bei der zu klären sei, "was bei der Bekämpfung des Brandes nicht funktioniert hat". Nach Bartels Darstellung ist auch das sogenannte Beschaffungsmanagement der Bundeswehr verbesserungswürdig: Das Geld, das für die Ausrüstung bereitgestellt werde, werde überhaupt nicht ausgegeben. Im vergangenen Jahr seien 600 Millionen Euro für die Beschaffung nicht abgerufen worden. Überall in der Armee, auch auf dem Schießplatz der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen, müsse Sicherheit erste Priorität haben, sagte Bartels.



Seit zwei Wochen brennt das Moor auf dem Testgelände der Bundeswehr im Emsland in Niedersachsen. Noch ist es den Einsatzkräften der Feuerwehr nicht gelungen, den Brand zu löschen. Anfang September hatte ein Raketentest das Feuer ausgelöst, das mittlerweile rund 800 Hektar Torf erfasst hat. Der Landkreis Emsland hat den Katastrophenfall ausgerufen, die Evakuierung benachbarter Dörfer wird erwogen.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) macht sich am Vormittag ein Bild der Lage. Nach Angaben des Ministeriums will die CDU-Politikerin dabei den rund 1.000 Einsatzkräften ihren Dank aussprechen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) werden in Meppen erwartet. Am Freitag hatte sich von der Leyen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern entschuldigt: Der Brand sei "ein sehr ernster Vorfall, der so nicht passieren darf", zitierte die Neue Osnabrücker Zeitung die Ministerin. Von der Leyen hatte zudem Aufklärung darüber versprochen, ob die Munitionstests in dem ausgetrockneten Moor "nötig und verantwortbar" gewesen waren.

Der Brand hat auch juristische Folgen: Am Freitag war die Wehrtechnische Dienststelle von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt.

Fahrlässigkeit, Sicherheitsverstoß, Skandal

Aus der Politik wird derweil die Kritik am Management der Bundeswehr lauter. Der niedersächsische CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer sagte: "Ich erwarte von der Bundeswehr, dass sie erklärt, warum überhaupt bei der extremen Trockenheit mit Raketen geübt wurde und ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden." Anja Piel, die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, bezeichnete das Vorgehen der Bundeswehr als Skandal. Dass die örtlichen Feuerwehren erst nach elf Tagen informiert worden seien und das niedersächsische Innenministerium noch später, sei nicht zu verantworten.



Der Bundesfraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, forderte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung die Einrichtung eines Krisenstabs von Bund und Land: "Die Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie es zu dieser Fahrlässigkeit kommen konnte und wie so etwas künftig ausgeschlossen werden kann", sagte Hofreiter. Das Verhalten der Truppe nannte er "gedankenlos und leichtfertig".