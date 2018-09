Das Messerattentat vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof war nach Einschätzung der Ermittler ein Terroranschlag: Der Täter "hatte ein terroristisches Motiv", gab die Stadtverwaltung bekannt. Bei dem Verdächtigen, der am Freitag zwei US-Bürger schwer verletzt haben soll, handelt es sich um einen Afghanen mit deutscher Aufenthaltserlaubnis. Er wurde bei einem Fluchtversuch von Polizisten mit Schüssen verletzt.



Zuvor hatte der US-Botschafter in den Niederlanden, Pete Hoekstra, mitgeteilt, dass es sich bei den beiden Angegriffenen um Touristen aus den USA handele. Ein Sprecher der Polizei Amsterdam bestätigte die Angaben und sagte, die beiden seien mittlerweile ansprechbar. Auch der mutmaßliche Täter befinde sich im Krankenhaus und werde mithilfe eines Dolmetschers verhört.



Man stehe mit den deutschen Behörden in "intensivem Kontakt", um mehr Klarheit über ein mögliches terroristisches Tatmotiv zu bekommen, teilte die Stadt Amsterdam mit. Die Polizei habe den Eindruck gewonnen, dass der Mann die beiden Personen, die er in der Halle des Hauptbahnhofs niederstach, nicht bewusst oder mit einer besonderen Absicht ausgewählt habe.



Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Stadtverwaltung von Amsterdam 19 Jahre alt. Die deutschen Behörden hätten bereits die Wohnung des Verdächtigen durchsucht und Datenträger sichergestellt. Eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BKA) sagte, derzeit werde sowohl in Deutschland wie in den Niederlanden zum Wohnort und zum Lebenslauf des Mannes ermittelt. Die Leitung der Ermittlungen hätte die niederländische Polizei übernommen.

Zuvor hatte das Bundesinnenministerium bestätigt, dass der Angreifer eine deutsche Aufenthaltserlaubnis hat.



Taliban hatten zu Angriffen aufgerufen

Der Messerangriff ereignete sich einen Tag, nachdem die radikalislamischen afghanischen Taliban zu Angriffen auf niederländische Soldaten aufgerufen hatten. Anlass war ein inzwischen abgesagter Plan des Rechtspopulisten Geert Wilders, im niederländischen Parlament einen Wettbewerb zu Karikaturen des Propheten Mohammed abzuhalten. Wilders und seine Freiheitspartei (PVV) haben mit islamfeindlichen Aktionen bereits wiederholt Proteste von Muslimen heraufbeschworen.

Zur Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Wilders' Plänen und dem Angriff gab, wollte die Polizei nichts sagen. Am Dienstag hatte die niederländische Polizei am Hauptbahnhof von Den Haag einen Mann wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegen Wilders festgenommen. Am Donnerstag sagte Wilders den Karikaturen-Wettbewerb ab. Er hatte nach eigenen Angaben mehrere Morddrohungen erhalten.