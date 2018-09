Die Räumungsaktion im Hambacher Forst ist nach dem Tod eines Journalisten vorerst ausgesetzt – roden will der Energiekonzern RWE den Wald aber weiterhin. Konzernchef Rolf Martin Schmitz zeigte sich am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner unnachgiebig. "Die Annahme, dass der Forst gerettet werden kann, das ist Illusion", sagte er. Er sei tief betroffen, dass für ein solches Symbol ein Mensch gestorben sei, sagte Schmitz, verwies aber auf die Kosten für sein Unternehmen: Wenn der Hambacher Forst stehen bliebe, würde das einen Verlust von vier bis fünf Milliarden Euro bedeuten.

Schmidt führte aus, dass man im vergangenen Jahr die Rodung ausgesetzt, auf Deeskalation gehofft und deshalb den Zeitpunkt der Rodung "so weit wie möglich" ausgereizt habe. "Wir haben auch mit den Umweltverbänden noch mal gesprochen darüber, ob es eine Möglichkeit gibt, einfach anzuerkennen, dass der Hambacher Forst gerodet werden muss und wir uns darüber unterhalten können, wann das geschieht", sagte Schmitz. Das sei nicht möglich gewesen. Als Beispiel für einen Zeitpunkt nannte er die Verhandlungen der Kohlekommission, die bis Jahresende einen Plan zum Kohleausstieg vorlegen soll.



Viele der Braunkohlegegner hatten gehofft, dass der Unfalltod des Journalisten eine Zäsur in dem Konflikt um den Hambacher Forst bedeutet, bei dem sich Umweltschützer und Aktivisten sowie RWE und die Landesregierung in Düsseldorf gegenüberstehen. Stattdessen gab es neue gegenseitige Vorwürfe: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) warf Waldbesetzern nach dem vorläufigen Räumungsstopp vor, die Unterbrechung für den Bau neuer Bauhäuser zu nutzen und forderte sie auf, die Häuser und den Wald zu verlassen, damit kein weiteres Unglück passiere. Er gehe davon aus, dass die Räumung weitergehen werde, er könne aber "nicht sagen, wann und wie". Eine Sprecherin der Besetzer lehnte Reuls Forderungen ab. Wenn die Räumungen fortgesetzt würden, würden die Aktivistinnen und Aktivisten sie weiter behindern.

Am Mittwoch war ein Journalist aus etwa 15 Metern Höhe abgestürzt und gestorben. Die Ermittler sprachen von einem "tragischen Unglücksfall". Die NRW-Landesregierung hatte die umstrittene Räumungsaktion der Polizei in dem Braunkohlerevier daraufhin "bis auf Weiteres" gestoppt.

Bislang wurden in den vergangenen sieben Tagen nach Polizeiangaben 39 von 51 Baumhäusern geräumt und bereits zum Teil abgebaut. RWE will weite Teile des Hambacher Forstes abholzen, um weiter Braunkohle abbauen zu können. Aktivistinnen und Aktivisten wollen das verhindern und halten den Wald seit mehreren Jahren besetzt.