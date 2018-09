Vor einer möglichen Rodung im Hambacher Forst entfernen Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE unter Polizeischutz Müll und Barrikaden, die von Aktivisten aufgestellt wurden. Schon am zweiten Tag in Folge sind die Beamten mit einem großen Aufgebot vor Ort, laut Polizei wurde der Einsatz am Mittag beendet. Am Mittwoch waren laut Polizeiangaben rund 300 Polizisten im Einsatz, an diesem Donnerstag seien es ähnlich viele. Am Vortag war es bei Aufräumarbeiten zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Probleme habe es einem Aachener Polizeisprecher zufolge am Donnerstag aber bislang nicht gegeben.



Der Hambacher Forst am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebaugegnern und Waldschützern besetzt. Das Energieunternehmen RWE will dort mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, was mit Beginn der Rodungssaison ab dem 1. Oktober möglich wäre. Aus Sicht von RWE ist das unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Davon hingen laut dem Konzern rund 10.000 Stellen und die Sicherheit der Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen ab. Ein RWE-Sprecher sagte, es handele sich bei der Aktion im Hambacher Forst nicht um eine Räumung, sondern um eine Säuberung des Waldes. Als Waldbesitzer sei RWE zum Beispiel verpflichtet, Rettungswege freizuhalten.

Gegen die Abholzung gibt es seit langem Protest – von den Waldbesetzern vor Ort und von einem breiten Bündnis von Natur- und Klimaschützern. Sie fordern einen Rodungsstopp, solange die bundesweite Kohlekommission in Berlin miteinander im Gespräch ist. Das Gremium soll bis Ende des Jahres einen Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten und Vorschläge für die Finanzierung und Gestaltung des Strukturwandels in Tagebauregionen wie dem Rheinischen Revier vorlegen. Die Aktivisten campen teils schon längere Zeit in Baumhütten. Räumungen der Baumhäuser seien weiterhin nicht geplant, schrieb die Aachener Polizei auf Twitter.



Umweltschützer Jan Pütz von der Aktion Unterholz kündigte weitere Gegenaktionen an. "Wir werden mit Hunderten Menschen durch bunte, kreative Aktionen des zivilen Ungehorsams alles daran setzen, diesen Wald zu schützen", sagte er. Der Wald westlich von Köln hat nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine 12.000 Jahre lange Geschichte, es gibt dort Vorkommen streng geschützter Arten. Umweltverbände kündigten unter dem Motto "Hände weg vom Hambacher Forst" für den 13. September eine Mahnwache vor der Staatskanzlei an. Der Katholikenrat der Region Düren plant am 23. September eine Prozession durch den Wald. Damit solle ein "friedliches Zeichen für den Fortbestand unserer Erde" gesetzt werden, hatte der Katholikenrat zuletzt mitgeteilt.



Grüne kritisieren Polizeieinsatz

Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisierte das Polizeigroßaufgebot. "Im Hambacher Wald läuft eine absurde Machtdemonstration auf dem Rücken der Polizei für eine Energiepolitik aus dem letzten Jahrhundert", sagte Baerbock der Düsseldorfer Rheinischen Post. Die Räumungen der Waldbesetzung seien eine Provokation für alle, die sich für eine politische Lösung des Konfliktes einsetzten. Baerbock forderte von der Bundesregierung und NRW-Landesregierung, ein Moratorium während der Arbeit der Kohlekommission durchzusetzen. "Statt jahrhundertealte Bäume zu fällen, muss für alle Beteiligten gelten: reden statt roden", sagte sie.

Auch Oliver Krischer, Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, sprach sich gegen den Polizeieinsatz für die RWE aus. "Während in Berlin die Kohlekommission an einer Lösung arbeitet, lässt die NRW-Landesregierung ein Großaufgebot der Polizei aufmarschieren, damit RWE Fakten schaffen kann", sagte er.



Hambacher Forst Der Hambacher Forst Der Hambacher Forst liegt im Rheinland, im Südosten des wohl größten europäischen Braunkohletagebaus.

Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß; nach Angaben des Tagebaubetreibers RWE wurden bislang 3.900 Hektar für den Kohleabbau gerodet.

Nach Angaben des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat der Wald eine 12.000 Jahre lange Geschichte. Es gibt dort Vorkommen streng geschützter Arten wie Bechsteinfledermaus, Springfrosch und Haselmaus.

Die Polizei trifft auf Schussmaterial und Pyrotechnik

Bei dem Einsatz am Mittwoch seien laut RWE 200 Mitarbeiter vor Ort gewesen – sie hätten Barrikaden, Möbelstücke, eine Hütte, Dutzende Europaletten, Schrott und sogar ein Surfbrett gefunden und abtransportiert. Unter den Fundstücken seien aber auch gefährliche Gegenstände wie ein mit Nägeln gespickter Reifen gewesen, teilte RWE mit. Insgesamt seien etwa 370 Kubikmeter Sperrmüll aus dem Wald geschafft worden. Das Unternehmen beschrieb das Ausmaß der Vermüllung des Waldgebietes als "überraschend".



Die Polizei nahm am Mittwoch nach eigenen Angaben fünf Personen zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Bei zwei Frauen seien Teile zum Bau von Zwillen und Schussmaterial gefunden worden. Außerdem seien drei Männer vorläufig festgenommen worden, die bei dem Lösen von Hindernissen erheblichen Widerstand geleistet hätten. Zwei von ihnen hätten sich an Holzkonstruktion festgehalten. Ein Mann sei in einem Loch befestigt gewesen. Bei diesem Lösen von Personen seien zwei Beamte leicht verletzt worden. Eine Person habe sich bei ihrem Widerstand verletzt, sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.



Sechs Polizeifahrzeuge wurden laut der Einsatzbilanz durch im Boden versteckte Metallkrampen und sogenannte Krähenfüße beschädigt. Bei dem Einsatz stieß die Polizei nach eigenen Angaben auch auf mehrere Gegenstände, die an Sprengstoff erinnerten. Alle hätten sich aber bei der Untersuchung als Attrappen herausgestellt. Außerdem hätten die Beamten auf dem Waldboden eine Weltkriegsgranate gefunden, die ein Experte als nicht mehr gefährlich eingestuft habe und die entsorgt worden sei.



Rodungsgegner forderten per Megafon den Abzug der Polizei. Zu Beginn des Einsatzes sei Pyrotechnik geworfen worden, berichteten Beamte. Auch seien Polizisten mit Urin bespritzt und mit Fäkalien beworfen worden. Die Polizei schätzte die Zahl der Rodungsgegner im Wald auf 60 bis 100.