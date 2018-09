Am späten Samstagabend des 8. September stirbt in Köthen in Sachsen-Anhalt der 22-jährige Markus B. Der Mann war schwer herzkrank, die Todesursache war ein Infarkt. Dies haben die Ermittlerinnen und Ermittler einwandfrei festgestellt: "Es hätte bei ihm jederzeit zu einem Herzinfarkt kommen können", sagte Rechtsmediziner Rüdiger Lessig vom Uniklinikum Halle. Markus B. habe eine schwerwiegende Fehlbildung des Herzens gehabt. Man spreche in so einem Fall von einem versagensbereiten Herzen.

Den Ermittlern zufolge hatte sich Markus B. schlichtend in eine bereits laufende Auseinandersetzung von mehreren afghanischen Staatsbürgern eingemischt. Die Rede ist von mindestens zwei beteiligten Deutschen sowie mindestens zwei Afghanen. Markus B. sei durch einen Schlag ins Gesicht zu Boden gegangen und habe dann einen Infarkt erlitten.