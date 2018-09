"Deutscher von Ausländern abgestochen" ruft ein Junge, und prompt rennt eine Gruppe älterer Herren mit Deutschland-Flaggen um die Straßenecke. "Es geht wieder los", rufen sie. So beginnt ein Video mit dem Titel Volksfest in Sachsen des Bloggers Christian Brandes alias Schlecky Silberstein. Er parodiert darin die Proteste rechter Gruppe nach dem Todesfall in Chemnitz. Der "Hutbürger" taucht auf, genauso wie das Hetzjagd-Video. Und auch ein nachgebauter AfD-Stand ist zu sehen, an dem Beitrittsformulare an klischeehafte Skinheads verteilt werden.

Doch statt in Chemnitz wurde das Video in Berlin-Lichtenberg gedreht. Nach Angaben des SWR, der das Video für die Sendung Bohemian Browser Quartett der Jugendsparte FUNK produzierte, wurden die Anwohner bereits im Vorfeld von dem Dreh informiert. Dennoch kamen Anwohner, "die Verdacht schöpften, wir wollten eine gefakte Nazi-Demo in Berlin inszenieren", schreibt Brandes auf seinem Blog.

AfD produziert bewusst Falschmeldung

Bereits kurz nach dem Dreh veröffentlichte die AfD ein Video, in dem behauptet wird, Brandes hätte mit seinem Team eine rechte Demonstration nachgestellt, um sie als echte Veranstaltung auszustrahlen. Dabei stützte sie sich auf die Behauptung, dass die Vorfälle in Chemnitz, wie das Zeigen von Hitlergrüßen und Hetzjagden auf Ausländer von linken Aktivisten oder den Medien inszeniert sein sollen.

In dem Video äußern sich der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel und Karsten Woldeit, der im Lichtenberger AfD-Vorstand sitzt. "Es ist unfassbar, zu welchen Mitteln gegriffen wird, um die AfD zu diskreditieren", sagt Woldeit in dem Clip. Spaniel sagt, andere Parteien würden das Video als politisches Mittel gegen die AfD nutzen. Das es sich bei dem Beitrag um Satire handelt, lässt die AfD außen vor, produziert also bewusst eine Falschmeldung.

Unter dem Video riefen Nutzer schnell dazu auf, die Privatadresse von Brandes und seinen Mitarbeitern herauszufinden und zu veröffentlichen. Schließlich drehte Frank-Christian Hansel, der für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, mit einem Kameramann vor der Haustür von Brandes' Firmen-Partner und filmte dabei dessen Klingelschild. Aufgrund des jüdisch klingenden Namens von Brandes Partner wurde er bald darauf antisemitisch bedroht. In weiteren Videos wird zudem der Standort von Brandes Büro gezeigt und implizit zu Gewalttaten gegen ihn und seine Familie aufgerufen.

Die Redakteurin Melanie Gömmel und der Blogger Christian Brandes während der Internetkonferenz Republica im Mai in Berlin. © Britta Pedersen/dpa

Brandes warnt vor Machtübernahme autokratischer Parteien

Brandes äußert sich zu dem Vorfall ausführlich auf seinem Blog. Ihm zufolge "gehören gerade Attacken auf Künstler und Journalisten zum kleinen Einmaleins der Autokratie." Er warnt vor einer möglichen Machtübernahme von autokratischen Parteien und der damit einhergehenden Einschränkung der Kunst- und Pressefreiheit. Der Blogger verweist hier auf Polen und Ungarn.

Auch wenn die Kritik an Flüchtlingen und konservative Positionen legitim seien, so Brandes, "wer Künstler und Journalisten bedroht und in den eigenen Kommentarspalten toleriert, dass Medienschaffende und ihre Familien dem Mob präsentiert werden, der kann keine Alternative sein."