Das spanische Parlament hat ein Dekret verabschiedet, wonach Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel ebenso wie spanische Staatsbürger vollen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem erhalten sollen. Bei der Abstimmung gab es 177 Ja-Stimmen, 133 Gegenstimmen und 31 Enthaltungen. Für den Text votierten die Abgeordneten der Regierungskoalition unter dem Sozialisten Pedro Sánchez, dagegen stimmten vor allem die Konservativen der Partido Popular (PP). Die Abgeordneten der liberalen Partei Ciudadanos enthielten sich.

Sánchez konservativer Vorgänger Mariano Rajoy hatte 2012 während der Wirtschafts- und Finanzkrise den Zugang von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung zum öffentlichen Gesundheitssystem eingeschränkt. Als die Sozialisten im Juni an der Spitze einer Koalition die Regierung übernahmen, kündigten sie an, diese Maßnahme zurückzunehmen. "Die Gesundheit kennt keine Grenzen, keine Personalausweise, keine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis", sagte Gesundheitsministerin Carmen Montón bei einer Parlamentsdebatte. Die konservative Opposition warf der Regierung vor, "die Türen Spaniens für einen Gesundheitstourismus zu öffnen".

Dass eine gute Gesundheitsversorgung ein Pull-Faktor sein soll, also Migranten anlockt, ist zweifelhaft. 2015 und 2016 kamen beispielsweise deutlich mehr Menschen nach Deutschland, wo der Zugang zum Gesundheitssystem in den ersten 15 Monaten eingeschränkt ist, als nach Österreich, in die Schweiz oder nach Frankreich, wo der Zugang zur Gesundheitsversorgung nicht eingeschränkt wird (Lancet Correspondence: Bozorgmehr & Razum, 2016). Inzwischen ist Spanien das Hauptankunftsland für Flüchtlinge in der EU, obwohl der Zugang zu Gesundheit dort bis Inkrafttreten des Dekrets eingeschränkt ist.



Grundsätzlich ist der uneingeschränkte Zugang zu gesundheitlicher Versorgung in zahlreichen internationalen Vereinbarungen verankert. In Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, jeder habe "das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet." Die Erklärung von Colombo, welche Abgesandte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) Anfang 2017 ausgearbeitet haben, sieht "einen gerechten und nicht-diskriminierenden Zugang und die Abdeckung mit Gesundheitsversorgung" vor.