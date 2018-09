Recep Tayyip Erdoğan war schon oft in Deutschland, doch noch nie war ein Besuch so umstritten wie dieser. Mit dem Staatsbesuch bei seinem wichtigsten Wirtschaftspartner, der am Donnerstag beginnt und am Samstag endet, will der türkische Präsident die Zeit des Streits und der Spannungen hinter sich lassen. Aus Sicht der Bundesregierung ist das deutsch-türkische Verhältnis aber noch weit von der Normalität entfernt. Angesichts der anhaltenden Repressionen in der Türkei hält die deutsche Opposition das Format eines Staatsbesuchs für völlig verfehlt.



Erdoğan wird am Donnerstagabend in Berlin eintreffen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den türkischen Präsidenten am Freitagmorgen mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. Am Abend wird es dort ein Staatsbankett geben, an dem unter anderem der Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teilnehmen werden. Kanzlerin Angela Merkel kommt nicht zu dem Bankett, doch wird sie Erdoğan trotzdem zweimal treffen, unter anderem zum Mittagessen. Ein wichtiges Thema dürfte bei dem Gespräch die Wirtschaftskrise in der Türkei sein, weshalb Erdoğan wohl um deutsche Investitionen bitten wird. Viele deutsche Oppositionspolitiker werden dem Bankett aus Protest an Erdoğans repressiver Politik in der Türkei fernbleiben.

Am Samstag wird Erdoğan nach einem Abschlusstreffen mit Merkel nach Köln fliegen. Der türkische Präsident will die Zentralmoschee der Ditib in Köln-Ehrenfeld offiziell eröffnen. Es wird auch eine Rede vor der Moschee erwartet. Auf eine größere öffentliche Kundgebung verzichtet Erdoğan.

Kritik an dem Staatsbesuch gibt es nicht nur aus der Politik. Am Freitag und Samstag sind Großdemonstrationen in Berlin und Köln geplant.