Das Sturmtief Fabienne hat in Süd- und Mitteldeutschland schwere Schäden verursacht und eine Frau getötet. Die 78-Jährige erlitt auf einem bayerischen Campingplatz durch einen umstürzenden Baum starke Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Ebenfalls von einem umstürzenden Baum verletzt wurde ein Junge in Baden-Württemberg. Der Vierjährige hatte in einem Auto gesessen, das von dem Baum getroffen wurde. Er schwebt nun mit schweren Kopfverletzungen in Lebensgefahr.

Vom ersten schweren Sturm im kalendarischen Herbst waren vor allem der Süden Hessens, Teile Thüringens sowie Regionen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und auch Sachsen betroffen. Dort traf es vor allem den Erzgebirgskreis schwer. Anwohner berichteten der örtlichen Feuerwehr unter anderem von abgedeckten Hausdächern. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren vielerorts im Einsatz. Viele Straßen Süd- und Mitteldeutschlands mussten gesperrt und von Bäumen befreit werden.

Auch der Betrieb der Deutschen Bahn wurde durch das Sturmtief beeinträchtigt. Im Süden Deutschlands mussten zahlreiche umgestürzte Bäume von den Gleisen entfernt werden und hatten auch Oberleitungen getroffen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Am Sonntagabend hatte es auch auf der Strecke zwischen Berlin und München, auf den Strecken zwischen Mainz und Mannheim, Frankfurt und Heidelberg sowie Frankfurt und Mannheim Unterbrechungen und Verspätungen gegeben. In Stuttgart, München, Nürnberg, Regensburg und Basel stellte die Bahn Hotelzüge bereit, um Fahrgäste unterbringen zu können. Die Bahnsprecherin kündigte an, dass es auch noch am Montagmorgen zu Einschränkungen kommen könne.