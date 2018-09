Die Zahl der Toten durch den Taifun Mangkhut in Südosten ist weiter gestiegen. Nach Behördenangaben stieg die Zahl der Todesopfer allein auf den Philippinen auf 65. Mehr als 155.000 Menschen befinden sich demnach in Notunterkünften.

1/17 Der Taifun Mangkhut war am Samstag im Nordosten der Philippinen auf Land getroffen. Die Windböen des Wirbelsturms erreichten teilweise 285 Kilometer pro Stunde. Begleitet wurde der Sturm von starken Regenfällen, überall im Land wurden Straßen überflutet. Ein Verkehrspolizist versucht, Verkehrsteilnehmer von der völlig überfluteten Kreuzung fernzuhalten. © Bullit Marquez/AP/dpa 2/17 Lastwagenfahrer versuchen, ihre Fahrzeuge sicher durch die Fluten zu bringen. © Bullit Marquez/AP/dpa 3/17 Tausende Menschen mussten vor dem stärksten Sturm des Jahres fliehen und die Nacht in einem Notlager verbringen. Insgesamt sollen auf den Philippinen mindestens 5,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen sein. © Jes Aznar/Getty Images 4/17 Tausende Einsatzkräfte sind auf den Philippinen im Einsatz. In Baggao in der Provinz Cagayan helfen Soldaten einer Familie dabei, ihr Kind zu einem Krankenwagen zu bringen. Viele Zufahrtsstraßen werden von umgestürzten Bäumen oder Strommasten blockiert. © Ted Aljibe/AFP/Getty Images 5/17 Ein Luftbild zeigt das Ausmaß der Zerstörung: abgedeckte Dächer und komplett zerstörte Häuser. Der Wirbelsturm Mangkhut hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Nach Behördenangaben starben mindestens 36 Menschen. © Ted Aljibe/AFP/Getty Images 6/17 In der Stadt Alcala stehen Einwohner vor den Trümmern, die der Sturm hinterlassen hat. Das Rote Kreuz geht aufgrund der Zerstörungskraft des Taifuns von bis zu zehn Millionen Betroffenen aus. © Jes Aznar/Getty Images 7/17 Eine Familie weicht einem umgestürzten Strommast aus. Wegen Windböen von mehr als 285 Kilometer pro Stunde stürzten zahlreiche Strommasten und Bäume auf die Straßen. © Ted Aljibe/AFP/Getty Images 8/17 Soldaten und Rettungskräfte versuchen gemeinsam, die Straße von einem umgestürzten Strommast freizuräumen. © Ted Aljibe/AFP/Getty Images 9/17 In der philippinischen Gemeinde Calumpit versuchen Kinder, sich mit Reifen und Schüsseln durch die Flutmassen zu bewegen. © Noel Celis/AFP/Getty Images 10/17 Nachdem der Taifun über die Philippinen hinweggefegt war, zog er weiter in Richtung China, wo er am Sonntagnachmittag auf Land traf: die Millionenmetropole Hongkong. © Philip Fong/AFP/Getty Images 11/17 In Hongkong fotografiert ein Fußgänger, wie Wellen an einem Pier brechen. Hongkongs Behörden haben für den Taifun eine Sturmwarnung der Stärke T10 herausgegeben – das entspricht der höchsten Stufe. © Lam Yik Fei/Getty Images 12/17 Auf den Straßen von Hongkong schützt sich ein Fußgänger mit seinem Regenschirm vor den starken Windböen. Der Taifun Mangkhut erreichte auch in Hongkong zeitweise eine Geschwindigkeit von mehr als 200 km pro Stunde. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden, der Nahverkehr wurde stark eingeschränkt. © Anthony Wallace/AFP/Getty Images 13/17 Im Fischerdorf Lei Yue Mun bangen Anwohner um Angehörige und ihre Häuser. © Anthony Wallace/AFP/Getty Images 14/17 In Heng Fa Chuen, einem Hongkonger Wohngebiet nahe einer Uferpromenade, trotzt ein Journalist den starken Windböen. © Bobby Yip/Reuters 15/17 Auch in Heng Fa Chuen wurden die Straßen von den Wassermassen überflutet. © Bobby Yip/Reuters 16/17 Polizisten evakuieren ein junges Mädchen aus einer Hongkonger Schule. © Lam Yik Fei/Getty Images 17/17 Gespenstische Bilder aus Hongkong: Der Taifun hat ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt. © Lam Yik Fei/Getty Images

Zurzeit suchen Rettungsteams in der nordphilippinischen Stadt Itogon nach einer Gruppe von Minenarbeitern, die in ihrer Unterkunft von einer Schlammlawine verschüttet wurden. Männer nutzten Spitzhacken, Schaufeln und teils ihre bloßen Hände, um den eingeweichten, rutschigen Boden freizulegen. Der unstete Grund schränkte den Einsatz von schwerem Gerät ein. Laut Bürgermeister Victorio Palangdan hielten sich 40 bis 50 Menschen in dem Gebäude auf: "Wir glauben zu 99 Prozent, dass die eingesperrten Leute tot sind", sagte er. "Wir machen weiter, bis wir alle Körper gefunden haben."

Mangkhut ist der bislang größte Sturm des Jahres in der Region, der nach Angaben der Behörden zunächst in Hongkong "schwere und großflächige Schäden" verursacht hatte. Dort war er zeitweise mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde unterwegs. Inzwischen wurde er zwar auf einen Tropensturm herabgestuft, er bewegt sich jedoch landeinwärts, wo Regen und starke Winde bis Dienstag anhalten dürften.

Stillstand in Hongkong

In Hongkong waren mehr als 300 Menschen verletzt worden. Die Millionenmetropole kam beinahe vollständig zum Stillstand. Schließlich zog der Sturm über den Norden der Philippinen, ehe er tags darauf den Süden Chinas erreichte. In der Provinz Guangdong waren mehr als zwei Millionen Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht und Zehntausende Fischerboote zurück in die Häfen beordert worden. Hunderte Flüge wurden gestrichen, der Nahverkehr eingeschränkt.

Fernsehsender zeigten Bilder von überfluteten Straßen und starken Regenfällen, die sich über der Region entluden. Heftiger Wind riss Bäume um, zerstörte Fensterscheiben und brachte Baugerüste zum Einsturz.



Derweil stieg die Zahl der Todesopfer an der Südküste Chinas auf vier. Wie die chinesische Katastrophenschutzbehörde mitteilte, hinterließ der Sturm in der Provinz Guangdong die schlimmsten Schäden. Drei Menschen wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Ein Mensch starb, weil ein Gebäude einstürzte. Auch hier begannen die Aufräumarbeiten noch in der Nacht. Vielerorts blieben Schulen geschlossen. Entwarnung wurde wegen anhaltender starker Regenfälle noch nicht gegeben.