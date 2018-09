Papst Franziskus will im kommenden Jahr mit den Spitzen der Bischofskonferenzen über Missbrauch in der katholischen Kirche beraten. Das Treffen solle vom 21. bis 24. Februar im Vatikan stattfinden, sagte die Vizesprecherin des Vatikans, Paloma García Ovejero. Die neun Mitglieder des Kardinalsrats, die den Papst in der Frage von internen Kirchenreformen beraten, hätten mit Franziskus intensive Gespräche über das Missbrauchsthema geführt.

Berichte über den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester setzen den Papst zunehmend unter Druck. Auch in Deutschland wurden am Mittwoch Zahlen zum Ausmaß von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche bekannt. Die ZEIT und der Spiegel veröffentlichten vorab Ergebnisse einer Untersuchung, die die Deutsche Bischofskonferenz offiziell erst am 25. September vorstellen wollte. Demnach war sexueller Missbrauch in der deutschen Kirche in der Vergangenheit weit verbreitet. Die Serie der Missbrauchsfälle reichte demnach sogar bis zum Ende des Untersuchungszeitraums.

Was bisher geschah Was bisher geschah Im Dezember 2017 veröffentlichte die Royal Commission in Australien den bis dahin umfangreichsten Bericht über sexuellen Missbrauch Minderjähriger, den es bis dahin gegeben hatte. Das Niederschmetternde für die katholische Kirche: In ihren Einrichtungen war das Risiko, missbraucht zu werden, am größten. Die Australische Bischofskonferenz bejaht nun fundamentale Reformen der Kirche. Im August 2018 erschien in den USA ein über 800 Seiten starker Bericht der Grand Jury von Pennsylvania über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche: Sieben Prozent der Priester seien Täter gewesen. Im September beschuldigte der ehemalige päpstliche Nuntius in Washington Papst Franziskus als Vertuscher. Was jetzt geschieht Der Papst predigt fast täglich gegen Missbrauch. Er geißelt immer schärfer den Klerikalismus in seiner Kirche. Zu den Vorwürfen gegen ihn selbst äußerte er sich aber nicht. Unterdessen tagt in Rom die Kinderschutzkommission des Papstes unter Kardinal Seán O’Malley. Der Jesuit Hans Zollner, der ihr angehört, sagt: »Die jüngste Krise platziert das Thema Missbrauch endlich ganz oben auf der Prioritätenliste der Kirche. Sie braucht eine innere Bereitschaft zur beständigen Selbstkritik. Wir unterstützen dies mit all unseren Kräften.« Im Oktober wird in Rom der weltweit erste Vollzeit-Masterstudiengang Kinderschutz (»Safeguarding«) eröffnet, an der päpstlichen Universität Gregoriana. Was in Deutschland noch kommt Am Donnerstag und Freitag dieser Woche findet in Berlin ein Kongress der Betroffenen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche statt, unter dem Titel »MitSprache«. 250 Betroffene sind zugegen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, sind da, auch die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs unter Leitung von Sabine Andresen. Zum Auftakt sprechen Mitglieder des Betroffenenrats, darunter Kerstin Claus (evangelisch) und Matthias Katsch (katholisch). Katsch sagte vorab: »Dass Missbrauchstäter nicht bestraft wurden, kann man nicht mehr ändern. Aber wenn die Strukturen der Kirche so bleiben, stellt das den Sinn der Aufarbeitung infrage.« Infos: www.mitsprache.de Warum wir vorab berichten Für den 25. September hat die Deutsche Bischofskonferenz unter Leitung von Kardinal Marx die Veröffentlichung ihrer Missbrauchsstudie geplant. Die ZEIT hat beschlossen, über einige Ergebnisse vorab zu berichten. Dazu hat uns auch die Vertuschung der Verbrechen bewogen: Die Kirche nutzte ihre Macht, um die Täter zu schützen, sie kontrollierte die Akten zuungunsten der Opfer. Nun versucht sie auch die Aufklärung des Missbrauchs zu kontrollieren. Wir möchten ihr die Deutungshoheit nicht allein überlassen.

Die Konferenz im kommenden Jahr wird wohl die erste ihrer Art sein. Zahlreiche ranghohe Kirchenvertreter erklärten in der Vergangenheit, Kindesmissbrauch durch Geistliche beschränke sich auf den angelsächsischen Raum und sei kein weltweites Problem. Die Kirchenführung signalisiert mit dem geplanten Treffen, dass sie das nicht so sieht.

Erst im August hatte Franziskus den Kindesmissbrauch durch Geistliche in Irland als "abscheuliches Verbrechen" bezeichnet. Das Fehlverhalten der Kirche bleibe "eine Quelle des Schmerzes und der Scham für die katholische Gemeinschaft", hatte Franziskus in Dublin gesagt. Die kirchlichen Autoritäten hätten im Umgang mit dem Skandal versagt. Zugleich hatte davor gewarnt, die "positive Rolle "der Kirche zu vergessen: "Die Kirche in Irland hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart eine Rolle bei der Förderung des Wohlergehens von Kindern gespielt, die nicht verdunkelt werden darf."