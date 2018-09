Myanmar steht unter Verdacht, Hunderttausende Rohingya systematisch aus seinem Staatsgebiet vertrieben und misshandelt zu haben. Gegen den Staat kann nun vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStG) in Den Haag ein Prozess eröffnet werden. Das entschied eine Kammer des Gerichts per Mehrheitsentscheid. Der Internationale Strafgerichtshof wird bei besonders schweren Verbrechen des Völkerstrafrechts tätig, zum Beispiel Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

Bereits im April hatte die Chefanklägerin Fatou Bensouda beantragt, eine mögliche Zuständigkeit des Gerichts zu klären. Diese war streitbar, denn Myanmar ist kein Mitgliedsstaat des Römischen Statuts von 1998, das die Arbeitsgrundlage des Gerichts bildet. Die Kammer begründete ihre Entscheidung damit, dass ein Teil des mutmaßlichen Verbrechens in Bangladesch begangen wurde, das seit 1999 Mitgliedsstaat ist und seit 2010 das Statut ratifiziert hat. Insgesamt haben 123 Staaten das Römische Statut unterzeichnet.

UN sprechen von "schlimmsten Verbrechen"

Im August veröffentlichte eine UN-Untersuchungsmission ihren Abschlussbericht zur Lage im Krisengebiet. Demnach wurden insbesondere in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan Verbrechen verübt, die "zweifellos zu den schlimmsten des internationalen Rechts" gehören: Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als Beweise legten die Ermittler Dokumentationen von Massenmorden und Vergewaltigungen an den Rohingya vor. Vergewaltigungen hätten oft in der Öffentlichkeit stattgefunden, vor den Augen der Familien und Kinder, hieß es. Die Mission dokumentierte zudem zahlreiche Stich-, Schuss- und Brandwunden an Kindern. Satellitenbilder zeigten dem Bericht nach eine großflächige, systematische Zerstörung von Rohingya-Gebieten – während benachbarte Gebiete mit anderen ethnischen Zusammensetzungen verschont blieben.



Auf Grundlage des Berichts empfiehlt die Mission, Myanmars Armee-Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing und fünf Generäle vor ein internationales Gericht zu stellen. "Straflosigkeit ist tief in Myanmars politischem und juristischem System verwoben, das Militär steht über dem Gesetz", heißt es in dem Bericht. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte eine Überweisung an den Internationalen Strafgerichtshof.

Rückführung läuft langsam

Auslöser der Militäraktion waren militante Angehörige der Rohingya, die im August 2017 Wachtposten angegriffen hatten. Schätzungen gehen davon aus, dass seither mehr als 700.000 Rohingya aus Myanmar in das Nachbarland Bangladesch geflohen sind, 25.000 sollen getötet worden sein. Auf massiven internationalen Druck hin einigten sich Myanmar und Bangladesch schließlich im Januar darauf, die geflüchteten Rohingya binnen zwei Jahren nach Myanmar zurückzuführen. Beobachtern zufolge verharren aber immer noch Hunderttausende im Grenzgebiet, jeden Monat sollen Tausende dazukommen.



Myanmar gilt als multiethnischer Staat. Laut offizieller Zählung leben dort 135 Volksgruppen, wobei die Mehrheit zur tibetobirmanischen Gruppe der Bamar gerechnet wird. Die Rohingya sind eine kleine und begrifflich vergleichsweise junge Gruppe: Zwar gibt es seit vielen Hundert Jahren Muslime in Myanmar, der Begriff Rohingya als Bezeichnung für eine Volksgruppe setzte sich aber erst ab den Fünfzigerjahren durch. Zuvor war Rohingya ein Sammelbegriff für Aufständische.