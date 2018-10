Nach dem tödlichen Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Attentäter aus antisemitischen Motiven handelte. Der mutmaßliche Schütze, der 46 Jahre alte Robert Bowers aus Pittsburgh, habe in dem Gotteshaus im US-Bundesstaat Pennsylvania "Äußerungen zu einem Genozid" getätigt, sagte Bezirksstaatsanwalt Scott Brady. Sein Plan sei es gewesen, "Juden zu töten". Im Haftbefehl heißt es laut der Nachrichtenagentur AP, er habe nach der Tat zu Polizisten gesagt, er wolle den Tod aller Juden, denn sie seien es, die einen Völkermord an seinem Volk verübten.



Bisherigen Ermittlungen zufolge eröffnete Bowers während einer Zeremonie zur Namensgebung für ein Baby am Samstagmorgen das Feuer. Er soll ein Sturmgewehr und mindestens drei Pistolen bei sich gehabt haben. Elf Menschen wurden getötet, sechs weitere verletzt, darunter vier Polizisten. Die Opfer waren nach Angaben der Behörden zwischen 54 und 97 Jahre alt. Nach Angaben der Organisation Anti-Defamation League war es die schlimmste Attacke auf Juden in der Geschichte der USA.

Laut der Polizei lieferte Bowers sich in der Folge einen Schusswechsel mit Polizisten, die ihn schließlich im dritten Stock der Synagoge überwältigten. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstaatsanwaltschaft erhob noch in der Nacht zum Sonntag Anklage in insgesamt 29 Punkten, darunter mehrfacher Mord und antisemitisch motivierte Verbrechen. Laut US-Justizminister Jeff Sessions droht Bowers die Todesstrafe.



Antisemitische Hass-Postings

Er soll auf der Onlineplattform Gab.com, die bei weißen Nationalisten und Mitgliedern der rassistischen Alt-Right-Bewegung beliebt ist, diverse antisemitische Botschaften veröffentlicht haben – eine davon nur wenige Stunden vor dem Angriff auf die Synagoge. Darin wird die jüdische Flüchtlingshilfeorganisation Hias mit den Worten attackiert: "Hias holt gerne Eindringlinge, die unsere Leute töten. Ich kann nicht sitzen bleiben und zusehen, wie meine Leute abgeschlachtet werden. Scheiß auf Eure Sichtweise, ich gehe rein."

Gab teilte mit, dass es nach Bekanntwerden des Anschlags den Namen des mutmaßlichen Schützen mit einem seiner Nutzerkontos in Verbindung gebracht habe. Daraufhin sei das Konto des 46-Jährigen gesperrt und die Bundespolizei FBI kontaktiert worden.



In einem anderen Beitrag schrieb Bowers laut New York Times, er mache sich nichts aus US-Präsident Donald Trump, weil dieser "ein Globalist ist, kein Nationalist". Die USA könnten nicht wieder großartig gemacht werden, solange es eine jüdische "Verseuchung" gebe.

Trump hatte nach dem Anschlag den "Hass" in den USA beklagt. "Es ist eine schreckliche, schreckliche Sache, was den Hass in unserem Land betrifft", sagte der Präsident. Dabei sieht er sich seit einer Briefbombenserie in den Tagen zuvor selbst mit dem Vorwurf konfrontiert, er trage mit seiner oft aggressiven und polemischen Rhetorik zur Aufheizung des politischen Klimas im Land bei.

"Mein Herz ist gebrochen"

Weltweit verurteilten Politiker die Tat, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, UN-Generalsekretär António Guterres und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. "Wir alle müssen uns dem Antisemitismus entschlossen entgegenstellen – überall", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert. Netanjahu sagte in einer Videobotschaft: "Mein Herz ist gebrochen und ich bin angewidert von der mörderischen Attacke auf eine Synagoge in Pittsburgh." Das gesamte israelische Volk trauere mit den Familien der Toten.



Auch die Debatte über Waffengebrauch in den USA flammte nach dem Anschlag kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen erneut auf. Trump sagte, der Schütze hätte vielleicht gestoppt werden können, wenn die Synagoge einen bewaffneten Wachmann gehabt hätte. "Sie hatten keinen Schutz." Der Gouverneur des betroffenen Bundesstaats Pennsylvania, Tom Wolf, sprach von einer "absoluten Tragödie". Anders als Trump warb der Demokrat für strengere Waffengesetze.