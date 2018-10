Bei den Protesten im Rheinischen Braunkohlerevier hat die Polizei gegen Mittag mit der Räumung der blockierten Bahngleise begonnen. Zuvor hatten sich einzelne Aktivistinnen des Bündnisses Ende Gelände mit sogenannten "Lock-ons" an die Gleise der Braunkohlebahn gekettet, wie ZEIT ONLINE von einer Aktivistin erfuhr. Auch Journalisten vor Ort sprachen auf Twitter von Festkettungen.



Am Samstag blockierten nach Angaben des Aktionsbündnisses Ende Gelände 4.000 Menschen die Gleise der Hambachbahn, welche die RWE-Kraftwerke in Niederaußem, Frimmersdorf und Neurath mit Braunkohle aus Hambach versorgt. Die Polizei zählte 2.000 Aktivisten auf den Bahngleisen. Am Sonntagmorgen dauert die Blockade zunächst an. Nachdem ein Großteil der Blockierenden zu einer Spontandemo des Aktionsbündnisses Ende Gelände aufgebrochen war, verblieben laut der Aktivistin etwa 150 Demonstranten auf den Gleisen.