Wenn Nachbarn über das Musizieren im Reihenhaus streiten, dürfen Gerichte keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Es müsse in gewissen Grenzen als übliche Freizeitbeschäftigung möglich sein, urteilte der Karlsruher Bundesgerichtshof.

Es komme allerdings immer auf den Einzelfall an. Die Art des Instruments, die wahrnehmbare Lautstärke im Nachbarhaus und mögliche Erkrankungen der Nachbarn müssten berücksichtigt werden. Die BGH-Richter halten zwei bis drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen für angemessen.



Ob ein Berufsmusiker übe, spiele keine Rolle. "Er kann nicht mehr, aber auch nicht weniger Rechte haben", sagte die Vorsitzende Richterin Christina Stresemann.

Nachbarschaftsstreit dauert bereits Jahre

Im konkreten Fall ging es um einen seit Jahren andauernden Nachbarschaftsstreit um die Übungsstunden eines Berufsmusikers in seinem Haus in Augsburg. Neben regelmäßigen Proben gibt er zwei Übungsstunden pro Woche an Schülerinnen und Schüler. Seine Nachbarn in einem Reihenhaus waren vor Gericht gezogen; sie hielten das Trompetenspiel für Lärmbelästigung. Das sei kein Trompetenspiel, sondern stundenlanges Üben von Sequenzen; Radiohören und Fernsehen sei in normaler Lautstärke nicht möglich, argumentierte ihr Anwalt.



Die Nachbarn verlangten, dass der Musiker sein Haus besser dämmt. Der Anwalt des Trompeters hatte dagegen erklärt, eine Schallisolierung sei wegen der Bausubstanz des Hauses kaum machbar.

Der BGH verwies den Fall zur Neuverhandlung an das Landgericht Augsburg zurück. Dieses hatte dem Musiker lediglich zehn Übungsstunden pro Woche werktags zugestanden – zu bestimmten Zeiten im Dachgeschoss und an maximal acht Samstagen und Sonntagen je eine Stunde. "Die Maßstäbe des Landgerichts sind zu streng", kritisierte die Vorsitzende BGH-Richterin.