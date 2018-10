Unbekannte haben in einem türkischen Restaurant in Chemnitz Feuer gelegt. 17 Anwohner in dem Mehrfamilienhaus mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei hat der Staatsschutz in dem Fall die Ermittlungen übernommen, da ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne. Ermittlungen würden aber in alle Richtungen geführt.

Die Anwohner waren gegen 2.20 Uhr von einer Detonation aufgeschreckt worden. Wenig später drang Rauch aus dem Restaurant. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Anwohner konnten noch am Donnerstagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass Unbekannte in das Restaurant eingedrungen sind und Feuer gelegt haben. Anwohner hatten kurz nach dem Brand drei dunkel gekleidete Menschen gesehen, die von dem Restaurant wegrannten. Brandermittler versuchten am Donnerstag am Tatort den Hergang zu rekonstruieren.

Vermehrt Überfälle auf ausländische Restaurants in Chemnitz

In Chemnitz kam es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach zu Überfällen auf ausländische Restaurants. Anfang Oktober war der Inhaber eines persischen Lokals von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Ende August hatten Vermummte im Zuge einer rechten Demonstration ein jüdisches Restaurant in der Stadt angegriffen und den Inhaber verletzt.



Ende August waren in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen bei mehreren Demonstrationen auch rechte Gruppen auf die Straße gegangen. Dabei kam es teilweise zu Gewalt.