Wenn ein Mieter seinen Namen nicht auf dem Klingelschild haben möchte, sollte der Vermieter diesem Wunsch entsprechen. Das will der Immobilieneigentümerverband Haus & Grund seinen 900.000 Mitgliedern empfehlen. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte Verbandssprecher Alexander Wiech auf Anfrage von ZEIT ONLINE. Der Verband wolle sichergehen, der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu entsprechen. Damit reagiert Haus & Grund auf die Entscheidung einer Hausverwaltung in der Stadt Wien, die nach der Klage eines Mieters Hunderttausende Namensschilder an Türklingeln durch Wohnungsnummern ersetzen wird.

"Das heißt nicht, dass jetzt alle Vermieter sofort alle Klingelschilder abmontieren müssen", sagte Wiech. Der Verein wolle seine Mitglieder aber dafür sensibilisieren, dass entsprechende Maßnahmen nach Wunsch des Mieters nötig seien. Die Entscheidung in Wien sei nicht ohne Grund gefallen. Klar ist aber nicht, ob Namen auf Klingelschildern wirklich gegen die DSGVO verstoßen. "Das vernünftige Ziel kann nur sein, dass Namen auf Klingelschildern bleiben dürfen", sagte Wiech. Haus & Grund wolle die Bundesregierung in den kommenden Tagen in einem Brief dazu auffordern, für Klarstellung zu sorgen.



In Wien verlieren etwa 220.000 Mieterinnen und Mieter die Namensschilder an ihren Türklingeln, weil ein Bewohner sich über mangelnden Datenschutz beklagt hatte. Der Mieter hatte dabei auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwiesen und argumentiert, nach der EU-Verordnung sei seine Privatsphäre nicht genügend geschützt, wenn sein Name auf dem Klingelschild stehe. Die Mitarbeiter von Wiener Wohnen erkundigten sich und erhielten von der für Datenschutzangelegenheiten zuständigen Abteilung der Stadt die Einschätzung, dass die Verbindung von Nachname und Wohnungsnummer gegen die DSGVO verstoße.



Eine Missachtung der Verordnung könnte in Deutschland Bußgelder von bis 20 Millionen Euro für Vermieter nach sich ziehen, sagte Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund, der Bild-Zeitung. Er schätze, dass ein Austausch der Klingelschilder bei allen 20 Millionen Mietwohnungen in Deutschland 200 Millionen Euro kosten könnte. Die Kosten müssten in dem Fall die Vermieter tragen.